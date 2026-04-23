Pere Eranović danas slavi 36. rođendan! Glumac iz 'Divljih pčela' otkriva: 'Kad ne snimam, najviše sam tata'

Glumac Pere Eranović, kojeg gledatelji prate u seriji 'Divlje pčele', danas slavi 36. rođendan, a upravo je njegov rad u posljednje vrijeme posebno zapeo za oko publici.
Iako ga mnogi povezuju s kompleksnim i proračunatim likovima, Eranović privatno naglašava koliko mu je važno ono što se događa izvan seta - obitelj, svakodnevica i mali trenuci koji ga, kako kaže, vraćaju u ravnotežu.
Privatno: obitelj na prvom mjestu
U razgovoru za RTL.hr otvoreno je govorio o tome kako izgleda njegov život kada kamere prestanu snimati.
"Kad ne snimam, najviše se opuštam provodeći vrijeme s obitelji - šetnja, igra, gledanje filmova", otkrio je, ističući koliko mu upravo takvi trenuci znače.
Očinstvo koje ga je promijenilo
Posebno mjesto u njegovu životu ima očinstvo, koje je, kako priznaje, utjecalo i na njega kao osobu i kao glumca.
"Očinstvo mi je istančalo osjećaj za organiziranost, ali je dodatno nahranilo i moju zaigranost i maštu", rekao je Eranović, dodajući kako mu upravo takva iskustva pomažu u građenju likova.
Gluma kao stalno iznenađenje
Unatoč brojnim projektima iza sebe, kaže da ga gluma i dalje drži upravo zbog svoje nepredvidivosti.
"U glumi me i dalje najviše uzbuđuje njezina nepredvidivost. Nikad do kraja ne znate kamo će vas scena odvesti", objasnio je.
I dok ga publika prati kroz snažne i često kontradiktorne likove, Pere Eranović izvan ekrana ostaje prizemljen i fokusiran na ono što mu je najvažnije.