Pere Eranović danas slavi 36. rođendan! Glumac iz 'Divljih pčela' otkriva: 'Kad ne snimam, najviše sam tata'

Jedan od najomiljenijih domaćih glumaca slavi rođendan, a iza upečatljivih uloga krije se potpuno drugačiji privatni svijet

Glumac Pere Eranović, kojeg gledatelji prate u seriji 'Divlje pčele', danas slavi 36. rođendan, a upravo je njegov rad u posljednje vrijeme posebno zapeo za oko publici. Iako ga mnogi povezuju s kompleksnim i proračunatim likovima, Eranović privatno naglašava koliko mu je važno ono što se događa izvan seta - obitelj, svakodnevica i mali trenuci koji ga, kako kaže, vraćaju u ravnotežu.

Privatno: obitelj na prvom mjestu

U razgovoru za RTL.hr otvoreno je govorio o tome kako izgleda njegov život kada kamere prestanu snimati. "Kad ne snimam, najviše se opuštam provodeći vrijeme s obitelji - šetnja, igra, gledanje filmova", otkrio je, ističući koliko mu upravo takvi trenuci znače.

Pere Eranović, Divlje pčele FOTO: RTL

Očinstvo koje ga je promijenilo

Posebno mjesto u njegovu životu ima očinstvo, koje je, kako priznaje, utjecalo i na njega kao osobu i kao glumca. "Očinstvo mi je istančalo osjećaj za organiziranost, ali je dodatno nahranilo i moju zaigranost i maštu", rekao je Eranović, dodajući kako mu upravo takva iskustva pomažu u građenju likova.

Gluma kao stalno iznenađenje

Unatoč brojnim projektima iza sebe, kaže da ga gluma i dalje drži upravo zbog svoje nepredvidivosti. "U glumi me i dalje najviše uzbuđuje njezina nepredvidivost. Nikad do kraja ne znate kamo će vas scena odvesti", objasnio je. I dok ga publika prati kroz snažne i često kontradiktorne likove, Pere Eranović izvan ekrana ostaje prizemljen i fokusiran na ono što mu je najvažnije.