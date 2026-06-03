Pere Eranović pokazao novi izgled i oduševio fanove 'Divljih pčela': 'Dobrodošao, brče!'

Pere Eranović, kojeg gledatelji Divljih pčela' obožavaju u ulozi tajanstvenog Vice Radonića, ponovno je privukao pažnju pratitelja na društvenim mrežama. Ovoga puta razlog nisu bile teorije o njegovu liku ni nova otkrića iz Vrila, nego - brkovi.

Glumac je objavio fotografiju na kojoj pozira u kostimu, a najveću pažnju privukao je njegov upečatljivi brk. Uz fotografiju je kratko i duhovito napisao:

"Dobrodošao, brče."