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Divlje pčele

Pere Eranović pokazao novi izgled i oduševio fanove 'Divljih pčela': 'Dobrodošao, brče!'

Glumac koji je osvojio gledatelje kao Vice Radonić podijelio je fotografiju s novim-starim izgledom i izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama

RTL.hr
03.06.2026 15:00

Pere Eranović, kojeg gledatelji Divljih pčela' obožavaju u ulozi tajanstvenog Vice Radonića, ponovno je privukao pažnju pratitelja na društvenim mrežama. Ovoga puta razlog nisu bile teorije o njegovu liku ni nova otkrića iz Vrila, nego - brkovi.

Glumac je objavio fotografiju na kojoj pozira u kostimu, a najveću pažnju privukao je njegov upečatljivi brk. Uz fotografiju je kratko i duhovito napisao:

"Dobrodošao, brče."

Pere Eranović, Divlje pčele
Pere Eranović, Divlje pčele FOTO: RTL

Zaštitni znak jednog vremena

Brkovi su već odavno postali jedan od zaštitnih znakova brojnih likova iz Divljih pčela'. Retro estetika serije, smještene u prošlo vrijeme, nezamisliva je bez pažljivo osmišljenih kostima, frizura i detalja koji gledatelje vraćaju desetljećima unatrag.

Eranovićev novi-stari izgled savršeno se uklopio u takvu atmosferu, a brojni pratitelji odmah su primijetili promjenu.

Vice Radonić (Zlatan), Divlje pčele
Vice Radonić (Zlatan), Divlje pčele FOTO: RTL

Vice i dalje među najintrigantnijim likovima

Dok se bliži veliko finale prve sezone, Vice Radonić ostaje jedan od najzagonetnijih likova serije. Gledatelji su već doznali da čovjek koji se predstavlja kao Vice zapravo skriva sasvim drukčiji identitet, no mnoga pitanja o njegovoj prošlosti i dalje čekaju odgovore.

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