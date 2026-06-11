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Divlje pčele

Pere Eranović pokušao pobjeći nakon Vicinog kobnog kraja u 'Divljim pčelama', ali duhovi Vrila nisu ga pustili

Splitski glumac Pere Eranović, poznat po svestranosti koja se proteže od kazališnih dasaka do televizijskih ekrana, ponovno je nasmijao svoje pratitelje na Instagramu. U kratkom i duhovitom videu pokazao je kako mu ni kazalište, njegov drugi dom, ne može pružiti sigurno utočište od duhova popularne serije koja je osvojila Hrvatsku

RTL.hr
11.06.2026 22:00

Video započinje u hodnicima Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Eranović, još pod dojmom upravo odigrane predstave, snima se u selfie stilu i publici povjerava kako nakon "vrhunski odigrane predstave" napokon želi "malo mira". Njegov lik je u kostimu, s mikrofonom na licu, očito iscrpljen, ali i zadovoljan obavljenim poslom.

Idilu, međutim, naglo prekida dramatična glazba i pojava drugog muškarca - Davora Pavića. Niz stube se spušta njegov kolega, odjeven u kostim mornara, koji ga nijemo i prijeteći promatra.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Duhovi sela Vrilo ne daju mira

Iako na prvi pogled video djeluje kao nasumična zafrkancija iza kulisa, vjerni pratitelji glumca odmah su prepoznali dublji kontekst. Šaljiva scena izravna je aluzija na popularnu seriju 'Divlje pčele', čija je prva sezona netom završila dramatičnim finalom u kojem je Davorov lik, Milan Čavka ubio Vicu kojeg glumi Pere Eranović.

Komentari ispod objave potvrdili su da je publika itekako "u toku". "Ono što se dogodi u Vrilu ne ostaje u Vrilu", napisala je jedna pratiteljica. "Vrilo te prati", "Paralelni život", samo su neki od komentara ispod objave.

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