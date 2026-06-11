Pere Eranović pokušao pobjeći nakon Vicinog kobnog kraja u 'Divljim pčelama', ali duhovi Vrila nisu ga pustili

Video započinje u hodnicima Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Eranović, još pod dojmom upravo odigrane predstave, snima se u selfie stilu i publici povjerava kako nakon "vrhunski odigrane predstave" napokon želi "malo mira". Njegov lik je u kostimu, s mikrofonom na licu, očito iscrpljen, ali i zadovoljan obavljenim poslom.

Idilu, međutim, naglo prekida dramatična glazba i pojava drugog muškarca - Davora Pavića. Niz stube se spušta njegov kolega, odjeven u kostim mornara, koji ga nijemo i prijeteći promatra.