Prije samog susreta s Katarinom, mali Petar suočavao se s teškim trenucima u školi. Djeca su ga izbjegavala i rugala mu se zbog obiteljske situacije. "Svi me zafrkavaju zbog moje tetke. Govore da se treba vratiti u zatvor i da ubija malu dicu", požalio se Petar, vidno ustrašen zbog priča koje kruže mjestom.

Unatoč dječakovom oprezu i predrasudama, Cvita ga je odlučila odvesti Katarini. "Ljubavi, ovo je tvoja tetka Katarina", ohrabrivala ga je majka pri ulasku u kuću. Međutim, Petar je ostao suzdržan i hladan. "Mene mater u ovoj kući zove Andrija", odgovorio je dječak, jasno dajući do znanja koliko mu je cijela situacija nelagodna.

Nedugo nakon upoznavanja, Petar je zatražio da ide van, a onda je u strahu pobjegao preko polja. Pritom je pao i ozlijedio ruku. Ubrzo su ga pronašli Ante i Nikola. Vidjevši da je dječak natukao ruku, Nikola ga je zabrinuto upitao što je to, dok je prestrašeni Petar odmah izjavio: "Više nikad neću ići kod tetke." Ante je na to potpuno poludio, bjesneći što je dječak uopće išao vidjeti Katu koju on naziva ubojicom.

Ovaj nesretni događaj stvorio je dodatni kaos i podjele u ionako zategnutim obiteljskim odnosima. Ostaje za vidjeti hoće li strah malog Petra trajno narušiti svaku šansu za zbližavanje s tetkom Katarinom.

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