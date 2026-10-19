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Divlje pčele

Petar nije ni slutio gdje mu je teta Kate! Istinu je doznao od školskog prijatelja

Naizgled običan školski dan pretvorio se u neočekivano razotkrivanje dugo čuvane obiteljske tajne. Mali Petar nije ni slutio da će upravo od školskog prijatelja saznati istinu koju su odrasli toliko dugo pokušavali sakriti od njega

RTL
19.10.2026 09:27

Mirjana je odlučila preuzeti stvari u svoje ruke i došla je po malog Petra u školu s jasnim planom. Umjesto popodnevne igre s Renatom, kako je isprva bilo zamišljeno nakon nastave, Petar mora ići na sat francuskog jezika. Mirjana čvrsto vjeruje da je rano učenje jezika presudno za djetetov napredak u modernom društvu.

Njezina odluka izazvala je podsmijeh među mještankama, posebice kod Anke i Luce koje smatraju da bi djetetu igra ipak trebala biti na prvom mjestu. Kroz smijeh su komentirale kako danas očito ni ovce ne možeš čuvati ako ne govoriš francuski, jasno dajući do znanja što misle o njezinim odgojnim ambicijama.

Mirjana, Anka i Luce, Divlje pčele
Mirjana, Anka i Luce, Divlje pčele FOTO: RTL

Neočekivani obrat na školskom hodniku

I dok su žene raspravljale o stranim jezicima i novom učiteljevom upozorenju o pojavi ušiju koje treba suzbiti sapunom od koprive, prava drama odvijala se među djecom. Dječja iskrenost često ne poznaje granice, a to se pokazalo i u ovom slučaju na najteži mogući način.

Umjesto bezbrižnih školskih dana ili učenja novih riječi, dogodio se šokantan trenutak. Mali Renato je rekao Petru da mu je tetka Katarina u zatvoru, čime je srušio sve iluzije koje su odrasli kod kuće pokušali održati.

Nikola, Cvita i Andrija Vukas
Nikola, Cvita i Andrija Vukas FOTO: RTL

Ova informacija, koju je obitelj dugo pokušavala sakriti od dječaka misleći da je premlad za teške životne istine, isplivala je potpuno neočekivano. Petar se tako našao suočen sa surovom stvarnošću.

Pitanje je sada kako će Mirjana ili roditelji objasniti ovu situaciju malom dječaku koji je samo htio ići kući. Pred obitelji su teški dani i neizbježni, bolni razgovori o prošlosti.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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