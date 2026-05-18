Pitali smo vas i odlučili ste: Evo kome bi dijete u 'Divljim pčelama' ipak trebalo pripasti

Emotivna priča Zore i Cvite potpuno je podijelila publiku, ali rezultati ankete sada su pokazali na čijoj je strani većina gledatelja

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Jedna od najpotresnijih priča u Divljim pčelama' posljednjih je tjedana izazvala pravu buru među gledateljima. Dok se Zora sve više veže uz dijete koje je rodila, Cvita ne skriva koliko joj znači mogućnost da napokon postane majka. Pitanje koje je podijelilo publiku bilo je jednostavno, ali emocionalno teško: treba li poštovati dogovor ili dijete ipak treba ostati uz biološku majku?

icon-expand Divlje pčele FOTO: RTL

Gledatelji su uvjerljivo stali uz Zoru

U anketi na RTL.hr većina čitatelja jasno je pokazala kome daje prednost. Čak 3762 glasova otišlo je Zori, dok je Cvitu podržalo 632 gledatelja. Rezultati pokazuju da publika ipak teško može zamisliti da majka nakon poroda preda dijete, bez obzira na dogovor i emocije druge strane. Mnogi su kroz komentare isticali da suosjećaju s Cvitinom boli i njezinom velikom željom za majčinstvom, ali smatraju da je Zorina povezanost s djetetom tijekom trudnoće jednostavno prevelika.

icon-expand Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvita ima veliku podršku publike

Iako je Zora odnijela uvjerljivu pobjedu, ni Cvita nije ostala bez podrške. Dio gledatelja i dalje smatra da je upravo ona cijeli život sanjala taj trenutak i da bi joj gubitak djeteta potpuno slomio srce. Publika često naglašava kako Cvita nije negativka, već žena koja očajnički pokušava ostvariti ono što joj život nije dao. Upravo zato ova priča izaziva toliko emocija jer, kako mnogi pišu, "nema potpuno ispravnog rješenja".

icon-expand Nikola i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Priča koja je podijelila gledatelje više nego ijedna prije

Dogovor između sestara na početku je djelovao kao čin ljubavi i povjerenja, ali kako trudnoća odmiče, postaje jasno da emocije postaju sve jače i kompliciranije. Zora se nalazi između ljubavi prema sestri i instinkta majke, dok Cvita osjeća da joj iz ruku izmiče jedina prilika za život kakav je oduvijek željela.

icon-expand Rezultati ankete FOTO: RTL