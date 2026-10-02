Pobuna iza rešetaka! Kate i Franka povele zatvorenice u štrajk glađu: 'Nismo životinje'

Atmosfera je već neko vrijeme bila nepodnošljiva zbog iznimno loše hrane i uvjeta koje mnoge nazivaju nehumanima. Zatvorenice su se žalile na obroke u kojima su pronalazile bube i na svakodnevna poniženja, no njihove primjedbe uvijek su većinom prolazile ispod radara.

Sve je započelo iznenadnim napadom u zatvorskom dvorištu. Naime, dvije zatvorenice su zajedno s Evom bez ikakvog povoda napale Katu, što je izazvalo pravi kaos. Zatvorski upravitelj Krneta brzo je reagirao, no iza tog napada zapravo se krio njegov prljavi plan.

Donesena je odluka kojom se obroci smanjuju na tjedan dana, dok je vrijeme za boravak na svježem zraku skraćeno za pola sata. Cilj je bio poslati jasnu poruku da se neposluh neće tolerirati, a prijetnje samicom postale su alat za održavanje prisilnog reda.

No, žene se nisu dale zastrašiti. Predvođene Frankom i Katom, zatvorenice su složno odlučile kako više neće trpjeti ovakav tretman. Pokrenule su štrajk glađu, jasno poručivši stražarima da neće pojesti ni jedan jedini zalogaj dok ih se ne počne tretirati kao ljude, a ne kao životinje.

Njihov je plan uključivao i pisanje službenog pisma nadležnim institucijama kako bi se prava istina o uvjetima iza rešetaka napokon čula i izvan strogo čuvanih zatvorskih zidova. Svjesne su velikog rizika, ali i činjenice da u ovoj situaciji doslovno nemaju što izgubiti.

Ostaje za vidjeti hoće li zatvorska uprava popustiti pod pritiskom ili će ova opasna igra živaca dovesti do još ozbiljnijih posljedica. Poznavajući Lazara Krnetu, ovakva odluka mogla bi biti kažnjiva.

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