Na snimanju popularne RTL-ove serije 'Divlje pčele' atmosfera je uvijek odlična, a glumci često dijele trenutke sa seta. Ana Marija Veselčić, koja je utjelovila glavnu ulogu Katarine Runje, objavila je video kolege Antonija Scarpe, koji tumači Željka Budimira Bricu.
"Scarpa u biznisu", poručila je Ana Marija uz snimku.
Inače, Scarpa je kao Brico postao nezamjenjiv dio svijeta 'Divljih pčela'. Njegov lik nije samo onaj koji brine o izgledu ostalih mještana, već je postao svojevrsno ogledalo lokalnog duha – uvijek u toku sa zbivanjima, spreman za britak komentar i prožet onim autentičnim šarmom koji publika obožava.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.