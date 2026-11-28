Na snimanju popularne RTL-ove serije 'Divlje pčele' atmosfera je uvijek odlična, a glumci često dijele trenutke sa seta. Ana Marija Veselčić, koja je utjelovila glavnu ulogu Katarine Runje, objavila je video kolege Antonija Scarpe, koji tumači Željka Budimira Bricu.

"Scarpa u biznisu", poručila je Ana Marija uz snimku.