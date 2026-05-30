Divlje pčele

Pogledajte hit skeč Pere Eranovića: Vice smislio bajku o Vrilu, a u kadar mu upalo i jedno dobro poznato lice iz serije!

Glumac Pere Eranović, publici najpoznatiji po ulozi simpatičnog Vice Radonića u popularnoj seriji 'Divlje pčele', ponovno je oduševio svoje pratitelje na društvenim mrežama

30.05.2026 16:00

U kratkom i duhovitom skeču objavljenom na svom Instagram profilu, Pere Eranović je, u potpunosti uživljen u lik Vice, uspavljivao svog televizijskog nećaka Petra, sina Cvite i Nikole. Umjesto klasične priče za laku noć, Vice je iz rukava izvukao epsku bajku inspiriranu, naravno, događajima iz same serije.

Dobrodošli u čudesnu zemlju Vrilo

Skeč započinje dok Vice pokušava umiriti malenog Petra, a zatim kreće pripovijedanje: "Evo i jedna istinita priča u čudesnoj zemlji Vriloniji." U ovoj bajkovitoj verziji svijeta 'Divljih pčela', glavni negativac nije običan čovjek, već strašni "Troglav Zmaj, Vukaster". Kao što mu i samo ime govori, zmaj ima tri glave, a Vice im je nadjenuo vrlo poznata imena.

Tereza i Vice, Divlje pčele
Tereza i Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

"Imao je tri glave, prva se zvala Mirjanol. Druga je bila Nikolter i treća. Treća se zvala Markuz", objašnjava Vice u priči. Za treću glavu, onu nazvanu po Marku, imao je i poseban opis koji je izazvao salve smijeha kod gledatelja: "Ova treća je bila malo usporenija, ali je volila paliti okolo." Zmaj je, kako to već biva u bajkama, terorizirao cijelo područje, pljačkao zlato i pohranjivao ga u svoju špilju.

Pere Eranović
Pere Eranović FOTO: RTL

Neustrašivi vitez Vincenzo spašava princezu Teresu

Naravno, nijedna bajka nije potpuna bez princeze u nevolji. U Vicinoj priči, zmaj je u svojoj špilji zatočio "princezu Teresu Teresu, Televisa Presenta", što je očita aluzija na lik Tereze. 

U spas joj, "preko sedam mora i sedam gora", stiže junak priče - "neustrašivi mudri, hrabri vitez Vincenzo". Jasno je da je Vice glavnu ulogu dodijelio samome sebi, odnosno svom alter egu Vincenzu. Vitez se hrabro suočio sa zmajem i, u pomalo zbunjujućem, ali urnebesnom raspletu, uspio ga poraziti. Pobjeda je izvojevana tako što je zmaju u glavu zvanu Markuz bacio tajanstveni predmet, nakon čega su preostale dvije glave jednostavno "odoše na spavanje".

Ono što je dodatno razveselilo obožavatelje serije jest i iznenadno pojavljivanje glumca Alana Blaževića, koji u seriji tumači lik Antu, Petrovog djeda. Njegov kratki upad u kadar dao je skeču dodatnu dozu autentičnosti i pokazao sjajnu atmosferu koja vlada među glumcima i izvan seta.

Ovaj simpatični video još je jedan dokaz nevjerojatne kemije glumačke postave 'Divljih pčela' i kreativnosti Pere Eranovića, koji svojim humorom i talentom za improvizaciju redovito uveselja

