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Divlje pčele

Pogledajte koji sve novi glumci stižu u drugu sezonu 'Divljih pčela'!

Nakon napetih 150 epizoda, zapleta o kojima se pričalo, vrtloga emocija i glumačkih ostvarenja koja se pamte, finalnom epizodom je na RTL-u završila prva sezona omiljene dramske serije 'Divlje pčele'. Uzbudljiva je završnica gledatelje itekako natjerala da požele još više odgovora jer u odjavnoj špici ekskluzivno su dobili priliku vidjeti kratku najavu scena iz nove sezone koja se već naveliko snima

RTL.hr
10.06.2026 22:30

U novim epizodama serije 'Divlje pčele' dobro poznatoj glumačkoj postavi pridružit će se i neka nova lica, nagrađivani domaći glumci, ali i talentirana mlada lica, koja donose nove zaplete i napetosti.

Između ostalih tu su jedan od najtraženijih domaćih glumaca sa zapaženim inozemnim iskustvom, Slavko Sobin, zatim iskusna televizijska, kazališna i filmska glumica Mirta Zečević, kao i talentirana Lara Nekić, koju je šira javnost upoznala u kratkometražnom igranom filmu 'Čovjek koji nije mogao šutjeti', domaće uzdanice za Oscara. Tu su i Ljubo Zečević, Nela Kocsis, Saša Buneta, Paško Vukasović, Rok Vihar, Tomislav Đunđer i mnogi drugi.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

"Ja sam zapravo došao tamo jer je meni cijeli taj cast prezgodan i želim biti okružen njima nekoliko mjeseci", šali se Slavko Sobin pa dodaje: "Taj set ima stvarno jednu posebnu energiju, posebno glumačka soba. Osjeti se polet, zajedništvo i jako dobra stvaralačka energija."

U 'Divljim pčelama', kako sam najavljuje, utjelovit će jednog punokrvnog negativca, nepredvidivog sadista bez ijedne opravdavajuće crte. No upravo takav zanimljiv lik i njegovo zlo, kaže, dopuštaju mu veću glumačku slobodu u scenama.

Angažman u seriji velika mu je čast. Da, zna se u ekipi da ja gledam 'Divlje pčele'! "Kad sam doma u to vrijeme, one su upaljene. Gušt mi je što se pridružujem, znam da je serija jako popularna. Malo me strah i malo me veseli što ću opet imati onaj moment kad te ljudi zaustave na cesti i prigovaraju ti zbog tvog lika", govori uz smijeh.

Kakva sudbina čeka omiljene likove i kakvu će pomutnju u njihov svijet unijeti nova lica, gledatelji će doznati u novim nastavcima 'Divljih pčela'.

divlje pčele
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