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Divlje pčele

Pogledajte prvu najavu za drugu sezonu 'Divljih pčela'! Novi glumci, drastične promjene i raspleti od kojih zastaje dah

Tek što su se slegli dojmovi nakon brutalnog finala prve sezone hit serije 'Divlje pčele', produkcija je gledatelje počastila spektakularnim iznenađenjem. Odmah po završetku posljednje epizode, emitiran je trailer za nadolazeću sezonu. Nova sezona donosi potpuni zaokret, a sudeći po viđenom, u Vrilu više ništa neće biti isto. Druga sezona već se snima, a drama neće nedostajati

RTL.hr
08.06.2026 21:45
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