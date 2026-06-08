Divlje pčele
Pogledajte prvu najavu za drugu sezonu 'Divljih pčela'! Novi glumci, drastične promjene i raspleti od kojih zastaje dah
Tek što su se slegli dojmovi nakon brutalnog finala prve sezone hit serije 'Divlje pčele', produkcija je gledatelje počastila spektakularnim iznenađenjem. Odmah po završetku posljednje epizode, emitiran je trailer za nadolazeću sezonu. Nova sezona donosi potpuni zaokret, a sudeći po viđenom, u Vrilu više ništa neće biti isto. Druga sezona već se snima, a drama neće nedostajati
Moglo bi te zanimati
Finale sezone 'Divljih pčela'! Kakvu će sudbinu doživjeti Kata, hoće li Ante konačno pasti?
Kolege iz 'Divljih pčela' ispratile Vicu uz smijeh i emocije: 'Adio prijatelju, Tonči te zaboravit neće!'
Glumica 'Divljih pčela' sunča se na našoj obali: Pogledajte kako je Margarita Mladinić uzela predah od snimanja i pobjegla na zasluženi odmor
Glumac Pere Eranović direktno se obratio fanovima 'Divljih pčela' nakon Vicinog kraja: 'Strastvena ste publika, ponekad nemilosrdna'
U stvarnom životu kumovi, na ekranu krvnici: Pere Eranović i Davor Pavić šokirali gledatelje brutalnim krajem u 'Divljim pčelama'
Danas je veliko finale sezone 'Divljih pčela': Ne propustite posljednju, 150. epizodu prve sezone na RTL-u
Pročitaj na Net.hr