Pogledi sve govore: Jelena Perčin s osmijehom pratila Antu Gelu na predstavljanju knjige o Oliveru

Promociji je prisustvovala i glumica Jelena Perčin , koja je svog supruga pratila s osmijehom i pozorno promatrala svaki trenutak predstavljanja.

Njihovo zajedničko pojavljivanje uslijedilo je svega nekoliko tjedana nakon što je u javnost dospjela vijest da su se Perčin i Gelo vjenčali na intimnoj ceremoniji u krugu obitelji i bliskih prijatelja. Vijest o njihovu vjenčanju objavljena je sredinom srpnja, a nedugo zatim Ante je na društvenim mrežama podijelio i selfie novopečenog bračnog para.

Predstavljanje knjige dio je ovogodišnjeg programa manifestacije Trag u beskraju, koja se održava u čast Oliveru Dragojeviću. Vrhunac programa bit će tradicionalni koncert na plutajućoj pozornici u Veloj Luci, zakazan za 29. srpnja, uz nastupe brojnih domaćih glazbenika.