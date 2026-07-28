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Pogledi sve govore: Jelena Perčin s osmijehom pratila Antu Gelu na predstavljanju knjige o Oliveru

U sklopu manifestacije Trag u beskraju u Veloj Luci večeras je predstavljena notna knjiga 'Oliver za gitaru', autora gitarista, skladatelja i aranžera Ante Gele

RTL.hr
28.07.2026 08:59

Izdanje donosi gitarske obrade Oliverovih pjesama te predstavlja još jedan Gelin doprinos očuvanju glazbene ostavštine njegova dugogodišnjeg prijatelja i suradnika Olivera Dragojevića.

Promociji je prisustvovala i glumica Jelena Perčin, koja je svog supruga pratila s osmijehom i pozorno promatrala svaki trenutak predstavljanja.

Ante Gelo i Jelena Perčin
Ante Gelo i Jelena Perčin FOTO: Zvonimir Barisin - Pixsell

Nedavno su se vjenčali

Njihovo zajedničko pojavljivanje uslijedilo je svega nekoliko tjedana nakon što je u javnost dospjela vijest da su se Perčin i Gelo vjenčali na intimnoj ceremoniji u krugu obitelji i bliskih prijatelja. Vijest o njihovu vjenčanju objavljena je sredinom srpnja, a nedugo zatim Ante je na društvenim mrežama podijelio i selfie novopečenog bračnog para.

Predstavljanje knjige dio je ovogodišnjeg programa manifestacije Trag u beskraju, koja se održava u čast Oliveru Dragojeviću. Vrhunac programa bit će tradicionalni koncert na plutajućoj pozornici u Veloj Luci, zakazan za 29. srpnja, uz nastupe brojnih domaćih glazbenika.

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