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Divlje pčele

Policija im je za petama, a Kate povlači rizičan potez

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
04.11.2026 10:19

Cijelo područje prepuno je policajaca koji traži odbjegle zatvorenice. Kate, Eva i Kristina skrivaju se u napuštenoj kući i smišljaju što i kako dalje. Mirjana u strahu zove Krnetu i traži objašnjenje.

Marino ponovno sumnja u Zoru i kopa po njezinim stvarima. Ono što pronalazi pokazuje mu da nije bila posve iskrena prema njemu.

Marino je našao ogrlicu
Marino je našao ogrlicu FOTO: RTL

Ante je naumio ponovno vratiti svoju vlast nad imanjem i posjedima, no vrlo će brzo doznati da se situacija u kući Vukas itekako promijenila u posljednjih šest godina. Hoće li ga baš sva djeca izdati?

Vukasi na okupu
Vukasi na okupu FOTO: RTL

Džoni u potrazi za gorivom za svoj motor upada u tuđi posjed i ondje otkriva veliku količinu krijumčarene robe. U tom trenutku stiže Čavka i pobjesni!

Kate izlazi iz skrovišta i odlazi potražiti pomoć. Je li plan osuđen na propast?

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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Policija im je za petama, a Kate povlači rizičan potez
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