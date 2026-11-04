Policija im je za petama, a Kate povlači rizičan potez

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'

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Cijelo područje prepuno je policajaca koji traži odbjegle zatvorenice. Kate, Eva i Kristina skrivaju se u napuštenoj kući i smišljaju što i kako dalje. Mirjana u strahu zove Krnetu i traži objašnjenje. Marino ponovno sumnja u Zoru i kopa po njezinim stvarima. Ono što pronalazi pokazuje mu da nije bila posve iskrena prema njemu.

icon-expand icon-close icon-close Marino je našao ogrlicu FOTO: RTL

Ante je naumio ponovno vratiti svoju vlast nad imanjem i posjedima, no vrlo će brzo doznati da se situacija u kući Vukas itekako promijenila u posljednjih šest godina. Hoće li ga baš sva djeca izdati?

icon-expand Vukasi na okupu FOTO: RTL