Policija im je za petama, a Kate povlači rizičan potez

Cijelo područje prepuno je policajaca koji traži odbjegle zatvorenice. Kate, Eva i Kristina skrivaju se u napuštenoj kući i smišljaju što i kako dalje. Mirjana u strahu zove Krnetu i traži objašnjenje.
Marino ponovno sumnja u Zoru i kopa po njezinim stvarima. Ono što pronalazi pokazuje mu da nije bila posve iskrena prema njemu.
Ante je naumio ponovno vratiti svoju vlast nad imanjem i posjedima, no vrlo će brzo doznati da se situacija u kući Vukas itekako promijenila u posljednjih šest godina. Hoće li ga baš sva djeca izdati?
Džoni u potrazi za gorivom za svoj motor upada u tuđi posjed i ondje otkriva veliku količinu krijumčarene robe. U tom trenutku stiže Čavka i pobjesni!
Kate izlazi iz skrovišta i odlazi potražiti pomoć. Je li plan osuđen na propast?
'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.