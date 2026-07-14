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Divlje pčele

Ponovno ih gledamo zajedno? Omiljena trojka iz 'Divljih pčela' u Istri savršeno spojila posao i ljetni užitak

Iako je snimanje hit serije 'Divlje pčele' trenutno na zasluženoj ljetnoj pauzi, njezine glumačke zvijezde ne mogu jedni bez drugih

RTL.hr
14.07.2026 12:00

Da ih osim seta 'Divljih pčela' povezuje i sjajna kemija izvan kamera, dokazali su Antonio Scarpa, Antonia Julija Blaće i Davor Pavić, koji su se ponovno okupili – i to na predivnoj istarskoj obali.

Davor Pavić podijelio je na svom Instagram profilu fotografiju iz sunčanog Vrsara na kojoj opušteno pozira s kolegama, na opće oduševljenje brojnih obožavatelja serije koji s nestrpljenjem iščekuju novu sezonu.

Omiljeni likovi na okupu

Gledatelji su ovu trojku navikli gledati u napetim i kompleksnim odnosima na ekranu: Davor Pavić osvojio je publiku ulogom mračnog Milana Čavke, Antonia Julija Blaće briljira kao svima omiljena Luca Matić, dok Antonio Scarpa drži gledatelje prikovane uz ekrane kao legendarni brico, odnosno Željko Budimir.

Antonio Scarpa, Antonija Julija Blaće, Davor Pavić
Antonio Scarpa, Antonija Julija Blaće, Davor Pavić FOTO: Instagram

No, iako su 'Divlje pčele' na pauzi, ovaj glumački trio u Istri je ponovno spojio poslovno s ugodnim. Detalje o tome što točno rade u predivnom Vrsaru još uvijek drže u tajnosti, no sudeći po njihovim osmjesima, i u ovoj pauzi od snimanja serije odlično funkcioniraju kao tim.

Antonio Scarpa i Antonija Julija Blaće
Antonio Scarpa i Antonija Julija Blaće FOTO: Instagram

Dok čekamo povratak u živopisno selo 'Divljih pčela', lijepo ih je vidjeti zajedno na okupu u opuštenom, ljetnom izdanju. Sudeći po njihovoj energiji, iduća televizijska sezona bit će itekako uzbudljiva!

A svatko od njih troje gostovao je nedavno u našem podcastu 'Spill The Tea' gdje su otvoreno progovorili o atmosferi iza kamera, izazovima s kojima se susreću na setu, ali i detaljima iz privatnog života koji su nasmijali i zaintrigirali javnost. Kako su se snašli na našem vrućem stolcu i što su sve otkrili, gostujući svatko u svojoj uzbudljivoj epizodi, možete pogledati OVDJE.

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