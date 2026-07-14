Ponovno ih gledamo zajedno? Omiljena trojka iz 'Divljih pčela' u Istri savršeno spojila posao i ljetni užitak

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Da ih osim seta 'Divljih pčela' povezuje i sjajna kemija izvan kamera, dokazali su Antonio Scarpa, Antonia Julija Blaće i Davor Pavić, koji su se ponovno okupili – i to na predivnoj istarskoj obali. Davor Pavić podijelio je na svom Instagram profilu fotografiju iz sunčanog Vrsara na kojoj opušteno pozira s kolegama, na opće oduševljenje brojnih obožavatelja serije koji s nestrpljenjem iščekuju novu sezonu.

Omiljeni likovi na okupu

Gledatelji su ovu trojku navikli gledati u napetim i kompleksnim odnosima na ekranu: Davor Pavić osvojio je publiku ulogom mračnog Milana Čavke, Antonia Julija Blaće briljira kao svima omiljena Luca Matić, dok Antonio Scarpa drži gledatelje prikovane uz ekrane kao legendarni brico, odnosno Željko Budimir.

icon-expand Antonio Scarpa, Antonija Julija Blaće, Davor Pavić FOTO: Instagram

No, iako su 'Divlje pčele' na pauzi, ovaj glumački trio u Istri je ponovno spojio poslovno s ugodnim. Detalje o tome što točno rade u predivnom Vrsaru još uvijek drže u tajnosti, no sudeći po njihovim osmjesima, i u ovoj pauzi od snimanja serije odlično funkcioniraju kao tim.

icon-expand Antonio Scarpa i Antonija Julija Blaće FOTO: Instagram