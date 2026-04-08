Ponovno zajedno? Cvita i Nikola ujedinjeni u tajnoj misiji protiv Ante Vukasa

Njihovo prividno pomirenje zapravo je vješto smišljena predstava s jednim ciljem: spriječiti planove moćnog oca Ante Vukasa u seriji 'Divlje pčele'.
Izmišljena bolest za bijeg
Plan je započeo naizgled bezazlenom molbom. Nikola je od oca Ante zatražio automobil, tvrdeći da mora odvesti Cvitu na pregled kod doktora u Split. Cvita je odigrala ključnu ulogu u ovoj obmani, uvjerljivo se žaleći na bolove i ističući kako joj je potreban liječnički savjet "za svaki slučaj".
"Imala sam neke bolove pa sam zamolila Nikolu da me odveze u Split, da vidimo", objasnila je Cvita, čime je uspješno odagnala svaku sumnju. Ante, poznat po svojoj kontroli nad obitelji, ovoga je puta popustio i dao im automobil, ne sluteći da je upravo omogućio prvi korak u operaciji koja mu je radila iza leđa.
Ovaj zajednički nastup bio je prvi jasan znak da su Cvita i Nikola zakopali ratne sjekire i udružili se protiv zajedničkog neprijatelja. Njihova predstava bila je toliko uvjerljiva da im je čak i sumnjičava obitelj povjerovala. Kada su ih zaustavili na putu, spremno su ponudili novo objašnjenje. "Htjeli smo se maknuti od svega, malo otići u šetnju, možda u kupovinu. Trudimo se raditi na braku", objasnili su, a ta je izlika naišla na neočekivanu podršku i razumijevanje, osiguravši im slobodan prolaz.
Potraga za istinom na Buškom Blatu
Međutim, njihov cilj nije bio ni doktor ni romantični izlet. Uputili su se u potragu za ključnom osobom koja bi mogla zaustaviti Antinu tiraniju - profesorom Marijanovićem. Nikola je otkrio Cviti pravi razlog njihova puta: profesor je autor elaborata, studije koja dokazuje da će izgradnja tvornice u Vrilu, projekt koji Ante forsira, dovesti do ekološke katastrofe.
"On ima sigurno neke konkretne argumente protiv izgradnje tvornice", objasnio je Nikola, svjestan da je taj dokument jedino oružje koje imaju. Cvita se nije samo složila s planom, već je postala njegov aktivni sudionik. Shvativši da bi prezime Vukas moglo biti prepreka u razgovoru s profesorom, ponudila je svoju pomoć. "Ako neće s tobom razgovarati, možda će htjeti sa mnom", predložila je, pokazujući punu predanost njihovoj zajedničkoj misiji.
