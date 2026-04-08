Ponovno zajedno? Cvita i Nikola ujedinjeni u tajnoj misiji protiv Ante Vukasa

Plan je započeo naizgled bezazlenom molbom. Nikola je od oca Ante zatražio automobil, tvrdeći da mora odvesti Cvitu na pregled kod doktora u Split. Cvita je odigrala ključnu ulogu u ovoj obmani, uvjerljivo se žaleći na bolove i ističući kako joj je potreban liječnički savjet "za svaki slučaj".

"Imala sam neke bolove pa sam zamolila Nikolu da me odveze u Split, da vidimo", objasnila je Cvita, čime je uspješno odagnala svaku sumnju. Ante, poznat po svojoj kontroli nad obitelji, ovoga je puta popustio i dao im automobil, ne sluteći da je upravo omogućio prvi korak u operaciji koja mu je radila iza leđa.

Ovaj zajednički nastup bio je prvi jasan znak da su Cvita i Nikola zakopali ratne sjekire i udružili se protiv zajedničkog neprijatelja. Njihova predstava bila je toliko uvjerljiva da im je čak i sumnjičava obitelj povjerovala. Kada su ih zaustavili na putu, spremno su ponudili novo objašnjenje. "Htjeli smo se maknuti od svega, malo otići u šetnju, možda u kupovinu. Trudimo se raditi na braku", objasnili su, a ta je izlika naišla na neočekivanu podršku i razumijevanje, osiguravši im slobodan prolaz.