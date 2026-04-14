Divlje pčele

Ponovno zajedno ili samo privid? Cvita i Nikola sve bliže staroj ljubavi

Cvita i Nikola, čiji se odnos činio nepovratno narušenim, u posljednje vrijeme pokazuju znakove ponovnog zbližavanja

14.04.2026 20:30

Ključni trenutak koji otkriva dubinu njihovih preostalih osjećaja dogodio se tijekom jednog iskrenog razgovora u seriji 'Divlje pčele'. Cvita je, osjećajući se usamljeno i slomljeno, priznala Nikoli: "Imam osjećaj kao da je cijeli svijet oko mene, a ja stojim sama u njemu."

Umjesto hladne distance, Nikola je odgovorio riječima koje su probile oklop gorčine. "Imaš mene," rekao je obećavajući joj svoju prisutnost. Svjestan da njegove riječi nakon svega mogu zvučati "jeftino i odvratno", priznao je vlastitu slabost i kajanje. "Sve bih dao da možeš čuti moje srce," dodao je, pokazujući ranjivost koju Cvita dugo nije vidjela. Upravo je ta iskrenost, čini se, otvorila vrata oprostu i mogućnosti novog početka.

Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

San o budućnosti i "malom Vukasu"

Možda najsnažniji pokazatelj Nikoline želje za pomirenjem njegov je pogled usmjeren prema budućnosti. U jednom emotivnom trenutku, zamišljajući sretnije dane, priznao je kako bi "mogao plakati kad bude držao našeg malog Vukasa u rukama". Ta vizija obitelji na okupu, ispunjene radošću, a ne gorčinom, otkriva da se u njegovom srcu borba za obitelj Vukas još uvijek vodi.

Nikola i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Iako je put pred njima dug i zasigurno trnovit, Cvita i Nikola svojim postupcima pokazuju da su spremni boriti se. Njihova priča postaje podsjetnik da i nakon najgorih oluja ljubav, uz iskreno kajanje i spremnost na oprost, može pronaći put prema mirnoj luci.

Nikola i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

