Lazar Krneta i Petar Vukas bili su bliski prijatelji, a njihova povezanost nadilazila je obično poznanstvo. Poznavali su se još iz dana kada je Krneta tek započinjao karijeru, a mještani su često viđali njihova zajednička druženja. Krneta se sada s nostalgijom prisjeća tih dana provedenih uz pokojnog Petra.
Njihova bliskost išla je toliko daleko da je Petar Krnetu doživljavao bližim čak i od vlastite obitelji. U jednom od najupečatljivijih trenutaka, Petar mu je iskreno dao do znanja da mu znači više nego biološka braća Nikola i Marko.
Propušteno vjenčanje
Iako su bili iznimno bliski, njihov odnos obilježio je i jedan bolan trenutak vezan uz Petrovo vjenčanje. Petar je toliko želio da njegov prijatelj bude uz njega na taj važan dan da ga je pozvao na svadbu.
Zbog spleta okolnosti Krneta ipak nije stigao doći, a taj propušteni dolazak ostao je gorak podsjetnik na odnos koji je naglo prekinut Petrovom preranom smrću.
Povratak u mjesto puno uspomena
Krneta sada preuzima novu dužnost i vraća se u sredinu punu starih priča i neriješenih računa. Svaki kutak mjesta budi uspomene na prijatelja kojeg više nema, dok njegova prisutnost unosi dodatnu napetost među mještane.
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