Lazar Krneta i Petar Vukas bili su bliski prijatelji, a njihova povezanost nadilazila je obično poznanstvo. Poznavali su se još iz dana kada je Krneta tek započinjao karijeru, a mještani su često viđali njihova zajednička druženja. Krneta se sada s nostalgijom prisjeća tih dana provedenih uz pokojnog Petra.

Njihova bliskost išla je toliko daleko da je Petar Krnetu doživljavao bližim čak i od vlastite obitelji. U jednom od najupečatljivijih trenutaka, Petar mu je iskreno dao do znanja da mu znači više nego biološka braća Nikola i Marko.