Posljednja žrtva i oproštaj sestara Runje: 'Ovaj teret je sada samo moj'

U teškoj atmosferi policijske postaje, suočena s posljedicama svoje odluke, Katarina Runje pokušava zaštititi svoje sestre od tereta koji je odlučila ponijeti sama. Njezine riječi odzvanjaju prostorijom, ispunjene mješavinom tuge i konačne odluke. "Ja sam tog đavla dovela u kuću, samo ja", govori Katarina, odbijajući dopustiti da njezina obitelj snosi dio krivnje za tragediju koja se dogodila.
"Ovaj teret je sada samo moj"
Dok Cvita i Zora u suzama pokušavaju pronaći smisao u godinama šutnje i boli, Katarina ostaje nepokolebljiva. "Taj teret je sad samo moj", ponavlja, jasno dajući do znanja da je njezina odluka da preuzme punu odgovornost neopoziva. U njezinim očima vidi se težina tajne koju je nosila, ali i olakšanje što je istina napokon izišla na vidjelo, bez obzira na cijenu koju će platiti. Njezina žrtva je, u njezinim mislima, jedini način da njezine sestre nastave sa svojim životima.
Sestrinska ljubav pred najvećim iskušenjem
Međutim, njezine sestre odbijaju prihvatiti takvu žrtvu. Godine provedene u zajedničkoj šutnji i strahu stvorile su neraskidivu vezu, a pomisao da Katarina sama prolazi kroz najteže trenutke za njih je nepodnošljiva. "Nije, Kate, nego je naš", govori joj jedna od sestara kroz jecaje, ističući da su u ovoj tragediji bile zajedno od samog početka.
Cvitine riječi posebno su potresne dok pokušava urazumiti Katarinu. "Ja ne mogu dozvoliti da ti preuzmeš čitavu odgovornost. Ja to ne mogu", govori, svjesna da će ova istina uništiti ne samo Katarinin život, već i temelje na kojima je gradila vlastiti, pogotovo njezin brak s Nikolom, bratom čovjeka kojeg je njezina sestra ubila. Osjećaj zajedničke krivnje, makar i samo zbog šutnje, pretežak je da bi ga jedna osoba mogla nositi. Za sestre Runje, ovo nije samo Katarinina tragedija, već zajednički križ koji ih je zauvijek obilježio.
Dok policijski službenici prekidaju njihov posljednji zagrljaj, a vrata ćelije se zatvaraju za Katarinom, Cvita i Zora ostaju same, suočene s budućnošću u kojoj više ništa neće biti isto. I dok pravni proces tek započinje, za sestre Runje najteža presuda već je donesena - ona o slomljenoj obitelji i životima nepovratno promijenjenim jednom mračnom tajnom.