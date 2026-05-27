Posljednja žrtva i oproštaj sestara Runje: 'Ovaj teret je sada samo moj'

Dok se mjesto suočava s istinom koja je predugo bila skrivana, najteža drama odvija se daleko od očiju javnosti, unutar hladnih zidova policijske postaje. Tamo, u sobi ispunjenoj tišinom i suzama, tri sestre - Katarina, Cvita i Zora - opraštaju se, svjesne da im život više nikada neće biti isti

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U teškoj atmosferi policijske postaje, suočena s posljedicama svoje odluke, Katarina Runje pokušava zaštititi svoje sestre od tereta koji je odlučila ponijeti sama. Njezine riječi odzvanjaju prostorijom, ispunjene mješavinom tuge i konačne odluke. "Ja sam tog đavla dovela u kuću, samo ja", govori Katarina, odbijajući dopustiti da njezina obitelj snosi dio krivnje za tragediju koja se dogodila.

icon-expand Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ovaj teret je sada samo moj"

Dok Cvita i Zora u suzama pokušavaju pronaći smisao u godinama šutnje i boli, Katarina ostaje nepokolebljiva. "Taj teret je sad samo moj", ponavlja, jasno dajući do znanja da je njezina odluka da preuzme punu odgovornost neopoziva. U njezinim očima vidi se težina tajne koju je nosila, ali i olakšanje što je istina napokon izišla na vidjelo, bez obzira na cijenu koju će platiti. Njezina žrtva je, u njezinim mislima, jedini način da njezine sestre nastave sa svojim životima.

icon-expand Sestre Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Sestre Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Sestrinska ljubav pred najvećim iskušenjem

Međutim, njezine sestre odbijaju prihvatiti takvu žrtvu. Godine provedene u zajedničkoj šutnji i strahu stvorile su neraskidivu vezu, a pomisao da Katarina sama prolazi kroz najteže trenutke za njih je nepodnošljiva. "Nije, Kate, nego je naš", govori joj jedna od sestara kroz jecaje, ističući da su u ovoj tragediji bile zajedno od samog početka.

icon-expand Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Sestre Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvitine riječi posebno su potresne dok pokušava urazumiti Katarinu. "Ja ne mogu dozvoliti da ti preuzmeš čitavu odgovornost. Ja to ne mogu", govori, svjesna da će ova istina uništiti ne samo Katarinin život, već i temelje na kojima je gradila vlastiti, pogotovo njezin brak s Nikolom, bratom čovjeka kojeg je njezina sestra ubila. Osjećaj zajedničke krivnje, makar i samo zbog šutnje, pretežak je da bi ga jedna osoba mogla nositi. Za sestre Runje, ovo nije samo Katarinina tragedija, već zajednički križ koji ih je zauvijek obilježio.

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL