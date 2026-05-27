Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Posljednja žrtva i oproštaj sestara Runje: 'Ovaj teret je sada samo moj'

Dok se mjesto suočava s istinom koja je predugo bila skrivana, najteža drama odvija se daleko od očiju javnosti, unutar hladnih zidova policijske postaje. Tamo, u sobi ispunjenoj tišinom i suzama, tri sestre - Katarina, Cvita i Zora - opraštaju se, svjesne da im život više nikada neće biti isti

RTL.hr
27.05.2026 07:00

U teškoj atmosferi policijske postaje, suočena s posljedicama svoje odluke, Katarina Runje pokušava zaštititi svoje sestre od tereta koji je odlučila ponijeti sama. Njezine riječi odzvanjaju prostorijom, ispunjene mješavinom tuge i konačne odluke. "Ja sam tog đavla dovela u kuću, samo ja", govori Katarina, odbijajući dopustiti da njezina obitelj snosi dio krivnje za tragediju koja se dogodila.

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ovaj teret je sada samo moj"

Dok Cvita i Zora u suzama pokušavaju pronaći smisao u godinama šutnje i boli, Katarina ostaje nepokolebljiva. "Taj teret je sad samo moj", ponavlja, jasno dajući do znanja da je njezina odluka da preuzme punu odgovornost neopoziva. U njezinim očima vidi se težina tajne koju je nosila, ali i olakšanje što je istina napokon izišla na vidjelo, bez obzira na cijenu koju će platiti. Njezina žrtva je, u njezinim mislima, jedini način da njezine sestre nastave sa svojim životima.

Sestre Runje, Divlje pčele
Sestre Runje, Divlje pčele FOTO: RTL
Sestre Runje, Divlje pčele
Sestre Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Sestrinska ljubav pred najvećim iskušenjem

Međutim, njezine sestre odbijaju prihvatiti takvu žrtvu. Godine provedene u zajedničkoj šutnji i strahu stvorile su neraskidivu vezu, a pomisao da Katarina sama prolazi kroz najteže trenutke za njih je nepodnošljiva. "Nije, Kate, nego je naš", govori joj jedna od sestara kroz jecaje, ističući da su u ovoj tragediji bile zajedno od samog početka.

Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL
Sestre Runje, Divlje pčele
Sestre Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvitine riječi posebno su potresne dok pokušava urazumiti Katarinu. "Ja ne mogu dozvoliti da ti preuzmeš čitavu odgovornost. Ja to ne mogu", govori, svjesna da će ova istina uništiti ne samo Katarinin život, već i temelje na kojima je gradila vlastiti, pogotovo njezin brak s Nikolom, bratom čovjeka kojeg je njezina sestra ubila. Osjećaj zajedničke krivnje, makar i samo zbog šutnje, pretežak je da bi ga jedna osoba mogla nositi. Za sestre Runje, ovo nije samo Katarinina tragedija, već zajednički križ koji ih je zauvijek obilježio.

Zora Runje, Divlje pčele
Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Dok policijski službenici prekidaju njihov posljednji zagrljaj, a vrata ćelije se zatvaraju za Katarinom, Cvita i Zora ostaju same, suočene s budućnošću u kojoj više ništa neće biti isto. I dok pravni proces tek započinje, za sestre Runje najteža presuda već je donesena - ona o slomljenoj obitelji i životima nepovratno promijenjenim jednom mračnom tajnom.

divlje pčele sestre runje divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Cijelo Vrilo je na nogama zbog Katina priznanja, a Vukasi konačno doznaju istinu o Petru!

Gledatelji 'Divljih pčela' bijesni! Katarina je nju zaštitila nakon pokušaja ubojstva, a sada joj Teodora vraća ovako?

Oni su nova omiljena lica RTL-a! Pogledajte kako se ekipa iz 'Divljih pčela' zabavljala na setu 'Igre chefova'

Miljenice publike na okupu! Pogledajte kako je izgledao susret dviju Antonija Blaće na snimanju 'Igre chefova'

Kada je priznala zločin, Kate je sa sobom povukla i sestre pod udar zakona

Vice je razotkriven! Pravo ime mu je Zlatan, a obitelj Vukas neće ga se tako lako riješiti

Pročitaj na Net.hr
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'
Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan trenutak na kraju emisije sve je raznježio
Baš je lijepo vidjeti ih ovako opuštene: Zgodni igrači Portugala pokazali isklesana tijela
Suzana Mančić ništa neće naslijediti od muža milijunaša: 'Grci imaju poseban mentalitet '
Otkazao koncert zbog bolesti pa pravac na utakmicu: Rod Stewart vatreno navijao s tribina