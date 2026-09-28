Posljednji oproštaj od tajne ljubavi: Mirjana na Tominom grobu ostavila crvenu traku

Mirjana Vukas posjetila je grob Tome Domazeta, čovjeka s kojim je u Vrilu imala tajnu ljubavnu aferu

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Toma Domazet godinama je nosio teret koji ga je na kraju u potpunosti slomio. Prije svog tragičnog kraja, Toma se odlučio na najteži korak - suočavanje s Rankom Badurinom. "Ja nikad nisam rekao da sam častan čovjek", izgovorio je Toma u svojim posljednjim trenucima suočavanja s vlastitom krivnjom, moleći Ranka da mu presudi. Unatoč tome, Ranko ga je poštedio, ostavljajući ga da živi s vlastitim demonima i težinom onoga što je učinio. No, taj se teret za Tomu pokazao preteškim, što je na kraju rezultiralo njegovim samoubojstvom.

Kraj tajnog poglavlja

U svom tom kaosu, Mirjana stoji pred grobom čovjeka s kojim se tajno viđala, a koji ju je na kraju izdao te njezine fotografije poslao njezinom suprugu Anti Vukasu. Sam taj posjet grobu nosi i dodatnu simboliku. Mirjana je na grob ponijela crvenu traku koju je ostavila na grobu kao uspomenu na njihove tajne susrete.

icon-expand icon-close icon-close Divlje pčele FOTO: RTL