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Divlje pčele

Posljednji oproštaj od tajne ljubavi: Mirjana na Tominom grobu ostavila crvenu traku

Mirjana Vukas posjetila je grob Tome Domazeta, čovjeka s kojim je u Vrilu imala tajnu ljubavnu aferu

RTL
28.09.2026 21:25

Toma Domazet godinama je nosio teret koji ga je na kraju u potpunosti slomio. Prije svog tragičnog kraja, Toma se odlučio na najteži korak - suočavanje s Rankom Badurinom.

"Ja nikad nisam rekao da sam častan čovjek", izgovorio je Toma u svojim posljednjim trenucima suočavanja s vlastitom krivnjom, moleći Ranka da mu presudi. Unatoč tome, Ranko ga je poštedio, ostavljajući ga da živi s vlastitim demonima i težinom onoga što je učinio. No, taj se teret za Tomu pokazao preteškim, što je na kraju rezultiralo njegovim samoubojstvom.

Kraj tajnog poglavlja

U svom tom kaosu, Mirjana stoji pred grobom čovjeka s kojim se tajno viđala, a koji ju je na kraju izdao te njezine fotografije poslao njezinom suprugu Anti Vukasu. Sam taj posjet grobu nosi i dodatnu simboliku. Mirjana je na grob ponijela crvenu traku koju je ostavila na grobu kao uspomenu na njihove tajne susrete.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Crvena traka simbol je njihove zabranjene veze i svega što je među njima ostalo nedorečeno. Upravo zato taj detalj dodatno pojačava težinu prizora. Iako ju je Toma na kraju izdao slanjem fotografija, Mirjana očito nije uspjela potpuno izbrisati osjećaje ni uspomene koje su ih povezivale.

Ostavljanjem crvene trake na njegovu grobu kao da zatvara jedno poglavlje koje je za nju istodobno bilo obilježeno strašću, tajnama, razočaranjem i boli. Taj predmet tako postaje posljednji trag njihove skrivene priče i svojevrsni oproštaj od odnosa koji je završio mnogo prije Tomine smrti, ali je očito i dalje imao posebno mjesto u njezinu životu.

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Divlje pčele

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