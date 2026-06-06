Posljednji zbogom! Tereza i Vice se rastaju, a evo što su si poručili

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U atmosferi teškoj od neizrečenih riječi, Vice je svojim hladnim i ciničnim tonom prekinuo tišinu. "A šta bi voljela, da je dulje trajalo?" upitao je, kao da se ruga svemu što su dijelili. Njegovo pitanje nije tražilo odgovor, već je služilo kao okrutni uvod u neizbježan kraj.

icon-expand Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Jutro koje je donijelo gorku istinu

Terezin odgovor nije bio ispunjen bijesom, već dubokim, sveprožimajućim žaljenjem koje može osjetiti samo netko tko je shvatio da je cijelo vrijeme živio u laži. "Voljela bih da nije ni počelo. Da te nikad nisam ni upoznala. Eto, to bih voljela", izgovorila je slomljenim glasom, sažimajući svu bol prevarene mladosti.

icon-expand Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

'Nećeš me više vidjeti, ne boj se'

Umjesto isprike, suosjećanja ili barem trunke ljudskosti, Vice je nastavio s bešćutnom ravnodušnošću. Njegov komentar o tome hoće li Tereza "bolje proći s rođakom" samo je potvrdio da mu njezini osjećaji nikada nisu značili ništa. Za njega je ona bila samo sredstvo za postizanje cilja - ulaznica u obitelj i prilika za materijalnu korist.

icon-expand Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Tereza je skupila posljednje atome snage kako bi mu uputila oproštajne riječi koje su bile više kletva nego pozdrav. "Znaš šta, Vice? Da Bog da te nikad više u životu ne vidjela", poručila mu je, zatvarajući vrata za sva vremena.

icon-expand Tereza i Vice, Divlje pčele FOTO: RTL