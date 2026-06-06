Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Posljednji zbogom! Tereza i Vice se rastaju, a evo što su si poručili

Nakon noći ispunjene napetošću, jutro nije donijelo olakšanje, već konačni udarac

RTL.hr
06.06.2026 08:00

U atmosferi teškoj od neizrečenih riječi, Vice je svojim hladnim i ciničnim tonom prekinuo tišinu. "A šta bi voljela, da je dulje trajalo?" upitao je, kao da se ruga svemu što su dijelili. Njegovo pitanje nije tražilo odgovor, već je služilo kao okrutni uvod u neizbježan kraj.

Tereza, Divlje pčele
Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Jutro koje je donijelo gorku istinu

Terezin odgovor nije bio ispunjen bijesom, već dubokim, sveprožimajućim žaljenjem koje može osjetiti samo netko tko je shvatio da je cijelo vrijeme živio u laži. "Voljela bih da nije ni počelo. Da te nikad nisam ni upoznala. Eto, to bih voljela", izgovorila je slomljenim glasom, sažimajući svu bol prevarene mladosti. 

Vice, Divlje pčele
Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

'Nećeš me više vidjeti, ne boj se'

Umjesto isprike, suosjećanja ili barem trunke ljudskosti, Vice je nastavio s bešćutnom ravnodušnošću. Njegov komentar o tome hoće li Tereza "bolje proći s rođakom" samo je potvrdio da mu njezini osjećaji nikada nisu značili ništa. Za njega je ona bila samo sredstvo za postizanje cilja - ulaznica u obitelj i prilika za materijalnu korist.

Tereza, Divlje pčele
Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Tereza je skupila posljednje atome snage kako bi mu uputila oproštajne riječi koje su bile više kletva nego pozdrav. "Znaš šta, Vice? Da Bog da te nikad više u životu ne vidjela", poručila mu je, zatvarajući vrata za sva vremena.

Tereza i Vice, Divlje pčele
Tereza i Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

Njegov odgovor bio je konačan pečat na njezino slomljeno srce i potvrda njegove bezosjećajne prirode. S ledenom smirenošću, kao da govori o vremenu, odvratio je: "I nećeš, ne boj se." Ta rečenica nije bila utjeha, već obećanje. Obećanje da odlazi zauvijek, s koferima punim novca i bez ijedne mrvice kajanja, ostavljajući iza sebe pustoš.

divlje pčele tereza divlje pčele milan čavka divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Marijana Batinić povela chefove na set 'Divljih pčela' i otkrila tajne sa snimanja

Slomljen od krivnje, Veljko krivi sebe za nezamislivu stvar

Je li ovo kraj? Milan Čavka nudi bogatstvo za kuću Vice Radonića, ali iza svega se krije jedan uvjet

Istraga se sužava, a Tomi Domazetu vrijeme istječe

Iako ih je tragedija ponovno zbližila, Zora i Cvita više nikada neće biti ono što su bile

Tko je tužitelju odao ključnu informaciju? Nakon ispitivanja obitelji Vukas raste nepovjerenje

Pročitaj na Net.hr
Sin Renea Bitorajca tuži bivšu školu, traži 5000 eura odštete zbog incidenta na satu tjelesnog
Reper Sean 'Diddy' Combs ostaje iza rešetaka: Sud mu ponovno produljio pritvor
Kamere su ih obožavale: Ove ljepotice obilježile su Grašin koncert u Nedelišću
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'