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Divlje pčele

Poslušajte predivnu uspavanku koju je Cvita zapjevala sinu Petru: 'Tiho noći, moje zlato spava'

Dok se oko njih pletu mreže laži i starih grijeha, Cvita i Nikola polako svom sinu Petru pronalaze utočište, a Cvitina uspavanka postala je simbol ljubavi koja prkosi kaosu

RTL.hr
21.05.2026 09:00

Obitelj slavi dolazak malog Petra, prvog unuka, no slavljenička atmosfera isprepletena je teškim sjenama. Mjesto potresa vijest o razvodu Teodore i Jakova, a dolazak Teine majke Ksenije, odlučne da spriječi rastavu braka, unosi dodatni nemir. Istovremeno, Kate se lomi pod teretom tajne o ubojstvu, što prijeti uništenjem njezina odnosa s Jakovom, dok poslovni problemi i sudski pozivi stvaraju pritisak na Antu Vukasa i Zdravka.

U takvom okruženju, ispunjenom napetošću i neizvjesnošću, svaki trenutak spokoja dragocjen je. Upravo jedan takav, intiman i dirljiv, dogodio se u tišini sobe gdje Cvita bdije nad svojim sinom.

Stihovi majčinske ljubavi

Daleko od optužbi i svađa koje odjekuju kućom, Cvita je svu svoju pažnju posvetila malenom Petru. U trenucima dok nježno čuva njegov san, iz njezinih usta potekli su stihovi stare uspavanke, pjesme koja je na trenutak zaustavila vrijeme i stvorila siguran svijet samo za njih dvoje.

Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

"Tiho noći, moje zlato, spava...", pjevušila je Cvita, a njezini stihovi o granama bisera i malim slavujima bili su potpuna suprotnost gruboj stvarnosti koja ih okružuje. Ta jednostavna melodija nije bila samo pjesma za laku noć; bio je to zavjet majke da će svoje dijete štititi od tame koja prijeti progutati njihovu obitelj. U tom prizoru sažeta je sva snaga i nada koju donosi novi život, obećanje da budućnost može biti svjetlija unatoč teškoj prošlosti.

Dok se sudbine glavnih aktera lome, a savezništva pucaju, tiha pjesma jedne majke svom sinu podsjetnik je na ono što je uistinu važno. 

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