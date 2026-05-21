Poslušajte predivnu uspavanku koju je Cvita zapjevala sinu Petru: 'Tiho noći, moje zlato spava'

Dok se oko njih pletu mreže laži i starih grijeha, Cvita i Nikola polako svom sinu Petru pronalaze utočište, a Cvitina uspavanka postala je simbol ljubavi koja prkosi kaosu

icon-close

Obitelj slavi dolazak malog Petra, prvog unuka, no slavljenička atmosfera isprepletena je teškim sjenama. Mjesto potresa vijest o razvodu Teodore i Jakova, a dolazak Teine majke Ksenije, odlučne da spriječi rastavu braka, unosi dodatni nemir. Istovremeno, Kate se lomi pod teretom tajne o ubojstvu, što prijeti uništenjem njezina odnosa s Jakovom, dok poslovni problemi i sudski pozivi stvaraju pritisak na Antu Vukasa i Zdravka. U takvom okruženju, ispunjenom napetošću i neizvjesnošću, svaki trenutak spokoja dragocjen je. Upravo jedan takav, intiman i dirljiv, dogodio se u tišini sobe gdje Cvita bdije nad svojim sinom.

Stihovi majčinske ljubavi

Daleko od optužbi i svađa koje odjekuju kućom, Cvita je svu svoju pažnju posvetila malenom Petru. U trenucima dok nježno čuva njegov san, iz njezinih usta potekli su stihovi stare uspavanke, pjesme koja je na trenutak zaustavila vrijeme i stvorila siguran svijet samo za njih dvoje.

icon-expand Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL