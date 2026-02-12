Postoje li iskre između Luce i Šušnjare? Gledateljima 'Divljih pčela' ništa ne promiče

Dok se Anka Šušnjara bori s teškim posljedicama postporođajne depresije i privremeno se udaljava od obitelji, njezin suprug Zdravko ostaje sam s četvero djece i ogromnim teretom odgovornosti. U toj situaciji uz njega se najčešće nalazi Luce Matić, i upravo tu počinju teorije

icon-close

U posljednjim epizodama 'Divljih pčela' društvene mreže doslovno su se zapalile pitanjem: "Što mislite, hoće li Luce i Šušnjara na kraju biti zajedno?" I dok se Anka Šušnjara bori s postporođajnom depresijom i prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u životu, dio publike već spaja točkice oko Zdravka i Luce.

'Vjerojatno, bar na kratko...'

Komentari su podijeljeni, ali znatiželjni. "Vjerojatno, bar na kratko", napisala je jedna gledateljica. "Još će na kraju oni završiti skupa", dodala je druga. A bilo je i onih sigurnih u svoj dojam: "Izgleda da je." i "Sigurno." Čak se pojavila i teorija: "Hoće, ali ne dugo." Publika očito pažljivo prati svaki pogled i svaku scenu.

icon-expand Zdravko i Luce, Divlje pčele FOTO: RTL

Ili je riječ samo o pomoći u teškim trenucima?

No ima i druga strana. Jedna gledateljica napisala je: "Znači, želi pomoći čovjeku u nevolji i odmah se zaljubila..." - jasno dajući do znanja da ne vidi ništa romantično u odnosu Luce i Šušnjare. I doista, kontekst je ključan. Anka prolazi kroz ozbiljnu depresiju, stanje koje serija prikazuje osjetljivo i realno. U tom trenutku Zdravko je prvenstveno suprug i otac koji pokušava održati obitelj na okupu. Luce mu pomaže oko djece, kuće, svakodnevice. Ponekad je upravo ta prisutnost dovoljna da gledatelji krenu nagađati.

icon-expand Zdravko Šušnjara i Luce Matić, Divlje pčele FOTO: RTL

Lucina prošlost s Krstom još je svježa

Ne treba zaboraviti ni Lucinu prošlost. Situacija s Krstom i dalje visi u zraku, a emocije iz te priče nisu nestale. Upravo zato dio publike ne vjeruje da bi se Luce tako brzo upustila u novu romansu.

icon-expand Zdravko i Luce, Divlje pčele FOTO: RTL

Serija često igra na rubu suptilnosti. Pogled koji traje sekundu dulje, rečenica izrečena tišim tonom, trenutak zajedničke brige, sve to lako postaje gorivo za teorije. No zasad, barem prema prikazanom, Luce i Šušnjara povezuje prvenstveno ljudska solidarnost u krizi. Možda je riječ samo o prijateljstvu. Možda o potrebi da netko bude tu kad je najteže. A možda se namjerno ostavlja prostor za sumnju. Jedno je sigurno - gledatelji vide sve. I ne prestaju komentirati. 'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Antonijom Julijom Blaće