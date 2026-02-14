Emisije
Divlje pčele

Postoje li u 'Divljim pčelama' savršeni parovi? Ovi su pokazali najviše snage, odanosti i ljubavi

Evo parova koji su, svatko na svoj način, pokazali što znači boriti se za ljubav

14.02.2026 21:00

U svijetu 'Divljih pčela' ljubav nikad ne dolazi bez cijene. Ona je testirana obitelji, prošlošću, ponosom i tajnama. I dok selo bruji o ubojstvima i podmetanjima, neke su veze opstale, a neke su se rodile tamo gdje ih nitko nije očekivao.

Mirjana i Ante

Njihov brak nije nježan, ali je čvrst. Mirjana i Ante funkcioniraju kao tim, kao strategija, kao fronta. U svim lomovima obitelji Vukas, jedno drugome ostaju oslonac. Kod njih nema velikih riječi, samo odanost koja traje.

Mirjana i Ante, Divlje pčele
Mirjana i Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvita i Nikola

Njihov odnos je pod najvećim pritiskom. Cvita bira sestru, Nikola obitelj. On iz straha poseže za radikalnim potezima, ona bira savjest. No ispod svega, emocija je i dalje tu. Možda ranjena, ali ne i ugašena.

Cvita i Nikola, Divlje pčele
Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Anka i Zdravko

Kad je Anka upala u postporođajnu depresiju i pobjegla kako bi zaštitila sebe i djecu od crnih misli, Zdravko je ostao slomljen, ali vjeran. Njegov najveći strah nije bio selo, nego da bi si mogla nauditi. To je ona vrsta ljubavi koja ne viče, nego traje.

Zdravko i Anka, Divlje pčele
Zdravko i Anka, Divlje pčele FOTO: RTL

Katarina i Toma

Počelo je nepovjerenjem, nastavilo se tajnama, a pretvorilo u nešto mnogo dublje. Toma je riskirao sve kako bi je zaštitio. Katarina mu ne može oprostiti sve, ali bez njega više ne može. Njihova ljubav je opasna, ali stvarna.

Katarina i Toma, Divlje pčele
Katarina i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Tereza i Milan

Ona dolazi iz visokog društva, navikla na pravila, očekivanja i kontrolu. On je šegrt, buntovnik, čovjek s ruba. A ipak, između njih se rodila iskra koju je nemoguće ignorirati. Upravo zato njihova romansa nije bajka. Ona je napeta, zabranjena, puna pitanja. Hoće li Čavka prijeći granicu koju si sam postavlja? I može li Tereza zaista odabrati srce umjesto statusa? Postoji li savršen par u Vrilu? Možda ne postoji savršenstvo, ali postoje oni koji biraju ostati i oprostiti.

Tereza i Čavka, Divlje pčele
Tereza i Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

