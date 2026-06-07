Potpuni slom Teodore: Nakon muža, odrekla je se i majka!

"Mama, zadnji put molim, dopusti mi da idem s tobom", zavapila je Teodora , suočena s odlaskom majke i neizvjesnom budućnošću. Nakon što se našla bez krova nad glavom i bez novca, jedina nada bila joj je povratak u Zagreb s majkom. No, umjesto utjehe i podrške, dočekale su je riječi koje lede krv u žilama.

Ksenija nije pokazala ni trunke suosjećanja. Hladno je podsjetila kćer na njezine samostalne odluke, optuživši je za sramotu koju je nanijela obitelji. "Je li tebi jasno da se u Zagreb vratiti ne možeš? Tvoj otac i ja ne možemo dopustiti tu sramotu. Sve si napravila kako si htjela, e pa lijepo sad nastavi sama", odbrusila je Ksenija, ostavljajući Teodoru u potpunom šoku i očaju.

Karmela, koja je svjedočila cijeloj sceni, nije mogla sakriti zgražanje nad Ksenijinim postupkom. Nakon što je Ksenija konačno otišla, ne osvrnuvši se za uplakanom kćeri, Karmela je tiho, ali s golemom nevjericom, izgovorila ono što su svi mislili.

"Pa kakva osoba moraš biti da se tako ponašaš prema svom djetetu?", upitala je, pokušavajući utješiti Ivicu i Teodoru. Njezina reakcija sažela je svu okrutnost prizora - majka koja se u strahu od osude okoline odriče djeteta kojemu je najpotrebnija.