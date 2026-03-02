Emisije
Divlje pčele

Potpuno oduševile! Mlade glumice 'Divljih pčela' zablistale u gradskom izlasku: 'Cure vam šalju piće'

Zvijezde 'Divljih pčela' zamijenile su kostime gradskim kombinacijama i izašle na zasluženo opuštanje

RTL.hr
02.03.2026 13:00

Dok ih u seriji 'Divlje pčele' gledamo u napetim scenama, suzama i sudbinskim odlukama, iza kamera vlada potpuno drugačija energija.

I da, izgledale su odlično.

Od seoskih priča do urbanog šarma

U izlasku su se okupile Lidija Penić-Grgaš (Cvita), Lidija Kordić (Zora), Margarita Mladinić (Tereza) i Ana Marija Veselčić (Katarina). Umjesto suzdržanih izdanja, ovaj put vidimo sakoe, malu crnu haljinu, raspuštenu kosu i koktele u ruci.

Svaka u svom stilu, ali zajedno, prava ženska postava koja zna kako se zabaviti.

Ldija Penić-Grgaš, Lidija Kordić, Margarita Mladinić, Ana Marija Veselčić
Ldija Penić-Grgaš, Lidija Kordić, Margarita Mladinić, Ana Marija Veselčić FOTO: Instagram

"Cure vam šalju piće"

Večer je dobila dodatni šarm kada je Lidija Kordić na Instagramu uz fotografiju napisala: "Cure vam šalju piće." Jednostavna šala, ali taman dovoljna da fanovi reagiraju s oduševljenjem.

Atmosfera je bila ležerna, nasmijana i bez teških tema. Nema tajni, nema ratnih trauma, nema obiteljskih lomova, samo cure, bar i malo gradskog glamura.

Vjenčanje, Divlje pčele
Vjenčanje, Divlje pčele FOTO: RTL

Energija koja se osjeti

Fotografije pokazuju koliko su povezane i izvan seta. Smijeh, nazdravljanje i opuštenost govore više od riječi. Upravo takvi trenuci podsjećaju da iza snažnih i dramatičnih likova stoje mlade žene koje znaju uživati u malim stvarima.

Jedno je sigurno, ako ovako izgleda njihov predah od snimanja, jedva čekamo vidjeti kakvu će energiju donijeti u nove epizode.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Divlje pčele

