Potpuno oduševile! Mlade glumice 'Divljih pčela' zablistale u gradskom izlasku: 'Cure vam šalju piće'

Zvijezde 'Divljih pčela' zamijenile su kostime gradskim kombinacijama i izašle na zasluženo opuštanje

Dok ih u seriji 'Divlje pčele' gledamo u napetim scenama, suzama i sudbinskim odlukama, iza kamera vlada potpuno drugačija energija. I da, izgledale su odlično.

Od seoskih priča do urbanog šarma

U izlasku su se okupile Lidija Penić-Grgaš (Cvita), Lidija Kordić (Zora), Margarita Mladinić (Tereza) i Ana Marija Veselčić (Katarina). Umjesto suzdržanih izdanja, ovaj put vidimo sakoe, malu crnu haljinu, raspuštenu kosu i koktele u ruci. Svaka u svom stilu, ali zajedno, prava ženska postava koja zna kako se zabaviti.

"Cure vam šalju piće"

Večer je dobila dodatni šarm kada je Lidija Kordić na Instagramu uz fotografiju napisala: "Cure vam šalju piće." Jednostavna šala, ali taman dovoljna da fanovi reagiraju s oduševljenjem. Atmosfera je bila ležerna, nasmijana i bez teških tema. Nema tajni, nema ratnih trauma, nema obiteljskih lomova, samo cure, bar i malo gradskog glamura.

