Potresne scene iza zatvorskih zidova: Kate se vratila pretučena i u strahu za vlastiti život

Prizor pretučene Kate odmah je izazvao snažne reakcije u ćeliji. Franka i Kristina nisu mogle skriti zabrinutost i bijes zbog onoga što se dogodilo. "Moramo ti pomoći", odlučno su joj rekle, pokušavajući je uvjeriti da ovakvo nasilje ne smije proći nekažnjeno.

Žene su joj jasno dale do znanja da neće stajati sa strane dok ona pati. "Kate, znat ću biti uz tebe kao što si ti stala uz mene", obećala joj je jedna od njih, pokušavajući joj uliti snagu za ono što slijedi. Nagovarale su je da mora razgovarati sa sestrom i konačno sve prijaviti.