Potresne scene iza zatvorskih zidova: Kate se vratila pretučena i u strahu za vlastiti život

Podrška iza rešetaka
Prizor pretučene Kate odmah je izazvao snažne reakcije u ćeliji. Franka i Kristina nisu mogle skriti zabrinutost i bijes zbog onoga što se dogodilo. "Moramo ti pomoći", odlučno su joj rekle, pokušavajući je uvjeriti da ovakvo nasilje ne smije proći nekažnjeno.
Žene su joj jasno dale do znanja da neće stajati sa strane dok ona pati. "Kate, znat ću biti uz tebe kao što si ti stala uz mene", obećala joj je jedna od njih, pokušavajući joj uliti snagu za ono što slijedi. Nagovarale su je da mora razgovarati sa sestrom i konačno sve prijaviti.
Strah od odmazde
Unatoč toplim riječima i ohrabrivanju, Kate je bila preplavljena strahom i osjećajem nemoći. Njezina reakcija otkrila je koliko je situacija zapravo opasna. "Ali vi ne razumijete. Ubit će me ako ja bilo što kažem", priznala im je u očaju.
Ostale zatvorenice ipak bile ustrajne u tome da se agonija mora prekinuti, ističući kako "ovo mora prestati". U razgovoru su se dotakle i osjećaja krivnje koji Katu izjeda, zbog čega, kako joj govore, i trpi "onog đavla". U tim teškim trenucima, Kate im je povjerila i kako je u samici vidjela Mirjanu, zbog čega se dodatno prestrašila.
Njezina borba iza rešetaka očito tek ulazi u najtežu fazu.
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