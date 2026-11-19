Zora se nalazi u hotelu Bella Vista, no njezin mir ubrzo prekida dolazak policije zbog glazbenika Marina . Njemu je pravda za petama jer ga inspektor traži zbog pljačke i pokušaja ubojstva Filipa, kojeg je Marino izbo nožem netom prije nego što je policija stigla na mjesto događaja. Zora se suočava s teškim pitanjima jer inspektora zanima kolika je njezina povezanost s bjeguncem. Tijekom ispitivanja, inspektor joj izravno postavlja pitanje: "Koliko je bio imućan Filip?", na što mu vidno šokirana Zora odgovara: "Hoćete reći da je njega izbo?"

Nakon što joj objasni ozbiljnost cijele situacije, inspektor ostavlja jasne upute u slučaju da joj se bjegunac javi. "Kad Novosel dođe, kad vam se javi, nazovite me na ovaj broj", upozorava je strogo inspektor. Zora ostaje u strahu i nevjerici te se nakon odlaska policije povjerava kolegici: "Marino je izbo Filipa. I ovaj me gleda kao da ja imam neke veze s tim." Situacija postaje sve napetija jer Zora shvaća da bi mogla biti uvučena u težak zločin.

Brutalnom napadu prethodile su ozbiljne prijetnje. Marino je već ranije pokazivao otvorenu agresiju prema Filipu, upozoravajući Zoru da se drži podalje od njega. U jednom trenutku bez okolišanja je dao do znanja na što je sve spreman.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.