Na jutarnjem selfieju pred ogledalom našli su se Marin Klišmanić, Davor Pavić, Ana Marija Veselčić i Lidija Kordić, a kadar izgleda kao savršena slika jutarnje rutine iza kulisa. Dok se društvo okuplja i priprema za novi snimajući dan, Davor s prepoznatljivim brkovima i širokim osmijehom bilježi trenutak mobitelom.
Posebno je simpatičan prizor Ana Marije Veselčić, koja u seriji igra Kate, a za ranu smjenu se zagrijava u kućnom ogrtaču, sa šalicom kave i plavim jastučićima ispod očiju. Upravo taj miks pospanosti, humora i brze jutarnje pripreme daje naslutiti koliko je ekipa uigrana i povezana.
Jutarnja kemija koja se prenosi i na ekran
Snimanja serije često počinju rano ujutro i traže punu koncentraciju od samog starta, no kad se ovako dobra energija stvori već u šminci, sve ide lakše. Bliskost koju Marin Klišmanić, Davor Pavić, Ana Marija Veselčić i Lidija Kordić njeguju izvan seta jasno se osjeti i u njihovim zajedničkim scenama.
Umjesto teške jutarnje atmosfere, na fotografiji prevladavaju zezancija, opuštenost i pravi timski duh, što gledateljima daje još jedan mali uvid u to kako izgleda život iza kulisa omiljene serije.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.