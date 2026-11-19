Na jutarnjem selfieju pred ogledalom našli su se Marin Klišmanić, Davor Pavić, Ana Marija Veselčić i Lidija Kordić, a kadar izgleda kao savršena slika jutarnje rutine iza kulisa. Dok se društvo okuplja i priprema za novi snimajući dan, Davor s prepoznatljivim brkovima i širokim osmijehom bilježi trenutak mobitelom.

Posebno je simpatičan prizor Ana Marije Veselčić, koja u seriji igra Kate, a za ranu smjenu se zagrijava u kućnom ogrtaču, sa šalicom kave i plavim jastučićima ispod očiju. Upravo taj miks pospanosti, humora i brze jutarnje pripreme daje naslutiti koliko je ekipa uigrana i povezana.