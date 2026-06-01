Pred veliko finale sezone 'Divljih pčela' Amar Bukvić podijelio objavu koja je mnoge pogodila: 'Odmori, Toma'

Veliko finale prve sezone serije Divlje pčele' sve je bliže, a emocije među gledateljima iz epizode u epizodu sve su jače. Nakon mjeseci tajni, obiteljskih sukoba, ljubavnih drama i neizvjesnih obrata, publika se polako priprema za završetak jedne od najgledanijih domaćih televizijskih priča.
Tom povodom oglasio se i Amar Bukvić, koji u seriji utjelovljuje zagonetnog Tomu Domazeta. Glumac je na društvenim mrežama podijelio fotografiju svog lika iz serije, a uz nju napisao kratku, ali znakovitu poruku:
"Odmori, Toma."
Jedan od najtajanstvenijih likova sezone
Od samog početka Toma Domazet bio je jedan od najintrigantnijih stanovnika Vrila. Njegova prošlost, ratne traume, povezanost s brojnim događajima iz prošlosti te odnos s Katarinom držali su gledatelje u neizvjesnosti tijekom cijele sezone.
Iako su se neke tajne napokon počele rasplitati, mnogi smatraju da o Tomi još uvijek ne znamo sve. Upravo zato fanovi s velikim zanimanjem iščekuju posljednje epizode i odgovore na pitanja koja ih muče od prve epizode.