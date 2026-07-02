Predivna Lidija Kordić iz 'Divljih pčela' zablistala u Sarajevu: Razigranim izdanjem bodrila Zmajeve

Lidija Kordić slobodno vrijeme koristi za putovanja i druženja. Ovoga puta pratitelje je povela u Sarajevo, gdje je uživala u navijačkoj atmosferi tijekom važne utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Razigrano izdanje nije prošlo nezapaženo
Lidija je zablistala u ležernoj, ali efektnoj kombinaciji. Nosila je upečatljivu crvenu majicu, a posebnu pažnju privukli su njezini plavi nokti koji su zaokružili cijeli ljetni styling.
Nasmijana i dobro raspoložena pozirala je s navijačkim rekvizitima, pokazujući koliko uživa u odličnoj atmosferi koja je vladala gradom.
Uživala u navijačkoj atmosferi Sarajeva
Glumica je podijelila nekoliko fotografija i videa s večeri tijekom koje je Sarajevo živjelo za nogomet. Brojni navijači okupili su se kako bi zajedno pratili važan susret reprezentacije Bosne i Hercegovine, a Lidija nije skrivala oduševljenje atmosferom.
Osmijeh nije silazio s njezina lica, a pratitelji su u komentarima pohvalili njezino vedro izdanje i prirodnu ljepotu.
Jedva čekamo njezin povratak u Divlje pčele'
Iako ovih dana uživa u ljetnim trenucima i putovanjima, gledatelji je s nestrpljenjem očekuju u novoj sezoni Divljih pčela', u kojoj će ponovno utjeloviti Zoru.
Do novih epizoda, Lidija nastavlja dijeliti djeliće svoje svakodnevice, a posljednja objava iz Sarajeva još je jednom pokazala zašto je jedna od omiljenih glumica mlađe generacije – spontana, nasmijana i uvijek puna pozitivne energije.