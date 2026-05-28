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Divlje pčele

Predivna Zora! Nova fotografija Lidije Kordić ostavlja bez daha: Upoznajte mladu i talentiranu zvijezdu 'Divljih pčela'

Mlada glumica blista u potpuno prirodnom i opuštenom izdanju. Uz minimalno šminke i s upečatljivim crvenim ružem, njezine prepoznatljive zelene oči došle su u prvi plan, a obožavatelji se slažu u jednome - Lidija izgleda jednostavno predivno

RTL.hr
28.05.2026 11:00

Zahvaljujući hit seriji 'Divlje pčele', domaća javnost imala je priliku upoznati ovu sjajnu mladu i iznimno talentiranu glumicu. Lidija Kordić u seriji utjelovljuje lik Zore, ulogu koja ju je preko noći lansirala među omiljena lica malih ekrana, a njezina najnovija fotografija ponovno je privukla svu pažnju.

Lidija Kordić
Lidija Kordić FOTO: Instagram

Glumačka snaga u liku Zore

Ono što gledatelje svakodnevno prikuje uz ekrane nije samo njezina ljepota, već nevjerojatan glumački talent. Lik Zore u 'Divljim pčelama' nosi veliku težinu i zahtijeva iznimnu emotivnu zrelost, a Lidija to odrađuje maestralno. Svojom prirodnošću pred kamerama uspjela je oživjeti lik koji istovremeno pršti od snage, ali i skriva veliku ranjivost.

"Lidija je unijela nevjerojatnu energiju u seriju. Zora je lik s kojim suosjećate, a to je sve zasluga ove mlade glumice", komentiraju gledatelji na društvenim mrežama.

Lidija Kordić
Lidija Kordić FOTO: Armin Durgut - PIXSELL

Talent koji osvaja regiju

Iako je domaća publika najbolje upoznaje kroz ovu ulogu, Lidija Kordić iza sebe ima ozbiljan rad i vrhunsko glumačko obrazovanje. Njezin talent i karizma jasno daju do znanja da je pred njom velika regionalna karijera, a uloga Zore tek je početak njezinih glumačkih trijumfa.

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