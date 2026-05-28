Predivna Zora! Nova fotografija Lidije Kordić ostavlja bez daha: Upoznajte mladu i talentiranu zvijezdu 'Divljih pčela'

Zahvaljujući hit seriji 'Divlje pčele' , domaća javnost imala je priliku upoznati ovu sjajnu mladu i iznimno talentiranu glumicu. Lidija Kordić u seriji utjelovljuje lik Zore , ulogu koja ju je preko noći lansirala među omiljena lica malih ekrana, a njezina najnovija fotografija ponovno je privukla svu pažnju.

Ono što gledatelje svakodnevno prikuje uz ekrane nije samo njezina ljepota, već nevjerojatan glumački talent. Lik Zore u 'Divljim pčelama' nosi veliku težinu i zahtijeva iznimnu emotivnu zrelost, a Lidija to odrađuje maestralno. Svojom prirodnošću pred kamerama uspjela je oživjeti lik koji istovremeno pršti od snage, ali i skriva veliku ranjivost.

"Lidija je unijela nevjerojatnu energiju u seriju. Zora je lik s kojim suosjećate, a to je sve zasluga ove mlade glumice", komentiraju gledatelji na društvenim mrežama.