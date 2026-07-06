Predivne i elegantne: Glumica Arija Rizvić pozirala s majkom i uputila joj najljepše riječi

Mlada i iznimno talentirana domaća glumica i redateljica Arija Rizvić, koju je publika na malim ekranima donedavno bez daha pratila u upečatljivoj ulozi Teodore u hit-seriji 'Divlje pčele', još je jednom pokazala svoju nježnu i emotivnu stranu.

Arija je na svom Instagram profilu podijelila seriju predivnih, obiteljskih fotografija na kojima pozira u društvu svoje majke, a povod za ovu dirljivu objavu bio je njezin rođendan.

Uz fotografije koje pršte toplinom i čistom emocijom, glumica je mami uputila kratku, ali nevjerojatno snažnu poruku koja jasno govori o tome koliko joj ona znači u životu:

"Sretan rođendan mojoj kraljici mami", napisala je Arija i uz riječi dodala emotikon srca.