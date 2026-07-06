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Divlje pčele

Predivne i elegantne: Glumica Arija Rizvić pozirala s majkom i uputila joj najljepše riječi

Iako Arija Rizvić na svojim društvenim mrežama uglavnom dijeli trenutke iz profesionalnog života, uspjehe s kazališnih dasaka i detalje sa snimanja, ovoga je puta napravila iznimku zbog najvažnije žene u svom životu

RTL.hr
06.07.2026 15:00

Mlada i iznimno talentirana domaća glumica i redateljica Arija Rizvić, koju je publika na malim ekranima donedavno bez daha pratila u upečatljivoj ulozi Teodore u hit-seriji 'Divlje pčele', još je jednom pokazala svoju nježnu i emotivnu stranu. 

Arija je na svom Instagram profilu podijelila seriju predivnih, obiteljskih fotografija na kojima pozira u društvu svoje majke, a povod za ovu dirljivu objavu bio je njezin rođendan.

Uz fotografije koje pršte toplinom i čistom emocijom, glumica je mami uputila kratku, ali nevjerojatno snažnu poruku koja jasno govori o tome koliko joj ona znači u životu:

"Sretan rođendan mojoj kraljici mami", napisala je Arija i uz riječi dodala emotikon srca.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Nevjerojatna sličnost i elegancija koja ostavlja bez daha

Ono što je, osim same emotivne poruke, odmah privuklo golemu pažnju javnosti i njezinih brojnih pratitelja jest izgled njezine majke. Čim je objava ugledala svjetlo dana, postalo je potpuno jasno od koga je zvijezda 'Divljih pčela' naslijedila svoju prepoznatljivu ljepotu, profinjenost i karizmu.

Majka i kći na fotografijama izgledaju apsolutno predivno, a nevjerojatna sličnost nikoga nije ostavila ravnodušnim. 

Arija Rizvić s majkom
Arija Rizvić s majkom FOTO: Instagram

Iako Arija iza sebe ima itekako intenzivno i radno ljeto, a njezina uloga Teodore u 'Divljim pčelama' i dalje je jedna od glavnih tema među ljubiteljima domaćih serija, ova objava podsjetila je njezinu publiku da su obitelj, ljubav i podrška najbližih ipak na prvom mjestu. Bez sumnje, mamin rođendan proslavljen je u najljepšem mogućem okruženju, a ove predivne fotografije ostat će kao trajna uspomena na još jedan poseban zajednički trenutak.

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