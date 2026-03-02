Predivne zajedno! Svekrva Mirjana i snaha Cvita iz 'Divljih pčela' pokazale koliko se zapravo vole

Glumice serije 'Divlje pčele' Sanja Vejnović, koja utjelovljuje moćnu i ponosnu Mirjanu Vukas, i Lidija Penić-Grgaš, naša Cvita, žena snage i tihe borbe, pokazale su da je njihova priča privatno potpuno drugačija od one koju gledamo na malim ekranima.
Sanja je na društvenim mrežama podijelila preslatke fotografije uz jednostavan, ali znakovit opis:
"Moja super girl!"
Na fotografijama se vidi kako se glumice grle i razmjenjuju poljupce u obraz, nasmijane i opuštene. Kemija je očita, ali ovoga puta ne ona dramatična, već topla, prijateljska i iskrena.
U komentarima su se nizali komplimenti i poruke podrške, a i sama Lidija je uzvratila nježno: "Super sveki".
Neprijateljice na ekranu, saveznice u stvarnosti
U seriji su njihove junakinje sve samo ne bliske. Mirjana i Cvita često su na suprotnim stranama, razapete između ponosa, obiteljskih interesa i bolnih odluka. Njihov odnos obilježen je tenzijama, nepovjerenjem i hladnim pogledima.
No upravo zato fanove je raznježila ova privatna razmjena nježnosti, jer pokazuje koliko su snažne glumačke transformacije koje nas uvjere da su doista neprijateljice.
Ljubav cvjeta iza kamera
Ovakvi trenuci podsjetnik su da je set 'Divljih pčela' mjesto gdje se, unatoč teškim scenama i dramatičnim zapletima, gradi pravo zajedništvo.
Dok na ekranu tinja sukob, iza kamera cvjeta prijateljstvo. A publika dobiva i vrhunsku glumu i toplu potvrdu da se iza svih tih napetih scena krije veliko međusobno poštovanje. I možda je baš zato njihova ekranizirana mržnja toliko uvjerljiva.
