Predivne zajedno! Svekrva Mirjana i snaha Cvita iz 'Divljih pčela' pokazale koliko se zapravo vole

Dok u 'Divljim pčelama' razmjenjuju oštre riječi i stoje na suprotnim stranama, iza kamera vlada čista nježnost

Glumice serije 'Divlje pčele' Sanja Vejnović, koja utjelovljuje moćnu i ponosnu Mirjanu Vukas, i Lidija Penić-Grgaš, naša Cvita, žena snage i tihe borbe, pokazale su da je njihova priča privatno potpuno drugačija od one koju gledamo na malim ekranima.

"Moja super girl!"

Sanja je na društvenim mrežama podijelila preslatke fotografije uz jednostavan, ali znakovit opis: "Moja super girl!" Na fotografijama se vidi kako se glumice grle i razmjenjuju poljupce u obraz, nasmijane i opuštene. Kemija je očita, ali ovoga puta ne ona dramatična, već topla, prijateljska i iskrena. U komentarima su se nizali komplimenti i poruke podrške, a i sama Lidija je uzvratila nježno: "Super sveki".

Neprijateljice na ekranu, saveznice u stvarnosti

U seriji su njihove junakinje sve samo ne bliske. Mirjana i Cvita često su na suprotnim stranama, razapete između ponosa, obiteljskih interesa i bolnih odluka. Njihov odnos obilježen je tenzijama, nepovjerenjem i hladnim pogledima. No upravo zato fanove je raznježila ova privatna razmjena nježnosti, jer pokazuje koliko su snažne glumačke transformacije koje nas uvjere da su doista neprijateljice.

Ljubav cvjeta iza kamera