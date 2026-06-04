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Divlje pčele

Prekrasna Arija Rizvić u dresu s desetkom bodrila Vatrene uoči Svjetskog prvenstva

Hrvatska glumica i redateljica Arija Rizvić pokazala je svoju strastvenu podršku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na prijateljskoj utakmici uoči Svjetskog prvenstva

RTL.hr
04.06.2026 13:00

S tribina stadiona u Rijeci, u pomno osmišljenoj modnoj kombinaciji s personaliziranim dresom koji nosi broj deset, poslala je poruku ljubavi Vatrenima. Njezina objava na Instagramu brzo je prikupila simpatije pratitelja.

Spremni za Svjetsko prvenstvo

Arija je na svom Instagram profilu podijelila nekoliko fotografija s prijateljske utakmice između Hrvatske i Belgije, koja je održana 2. lipnja kao dio završnih priprema za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Rizvić je utakmicu pratila odjevena u prepoznatljivi dres s crveno-bijelim kvadratićima, no njezin je bio poseban - na leđima je ponosno nosila svoje ime i broj 10, koji je tradicionalno rezerviran za Luku Modrića. Cijelu kombinaciju uskladila je sa sjajnim crvenim hlačama i modnim dodacima u istoj boji, pokazavši da se i na stadionu može izgledati dotjerano.

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Podsjetimo, osim što glumi Teodoru u 'Divljim pčelama', posebno je istaknuta njezina predstava o Luki Modriću, koju je režirala i koja je postigla ogroman uspjeh. "Sto puta ste je odigrali u deset mjeseci", pohvalio ju je voditelj. Arija je na to otkrila informaciju koja će oduševiti ljubitelje kazališta i nogometa. "Dolazi nam i Luka Modrić na predstavu u svibnju, evo to mogu najaviti", ponosno je izjavila.

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