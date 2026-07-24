Prekrasna Margarita Mladinić pokazala kako izgleda savršen odmor: 'Moj ljetni raspust ukratko'

Mlada glumica Margarita Mladinić, poznata po ulozi u seriji 'Divlje pčele', na svom je Instagram profilu podijelila seriju fotografija koje savršeno sažimaju bit ljetovanja na jadranskoj obali. Uz jednostavan opis "moj ljetnji raspust ukratko", 27-godišnja glumica pružila je uvid u odmor ispunjen suncem, morem i autentičnim dalmatinskim ugođajem.

Kroz osam fotografija, Margarita je svoje pratitelje povela u šetnju kamenim kalama, na vožnju brodom i na čašu bijelog vina u hladu.