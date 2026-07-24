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Divlje pčele

Prekrasna Margarita Mladinić pokazala kako izgleda savršen odmor: 'Moj ljetni raspust ukratko'

Glumica Margarita Mladinić uživa u ljetu

RTL.hr
24.07.2026 14:00

Mlada glumica Margarita Mladinić, poznata po ulozi u seriji 'Divlje pčele', na svom je Instagram profilu podijelila seriju fotografija koje savršeno sažimaju bit ljetovanja na jadranskoj obali. Uz jednostavan opis "moj ljetnji raspust ukratko", 27-godišnja glumica pružila je uvid u odmor ispunjen suncem, morem i autentičnim dalmatinskim ugođajem.

Kroz osam fotografija, Margarita je svoje pratitelje povela u šetnju kamenim kalama, na vožnju brodom i na čašu bijelog vina u hladu.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Nakon zapažene uloge Tereze Vukas u seriji 'Divlje pčele', glumica očito koristi pauzu od profesionalnih obveza kako bi napunila baterije na najbolji mogući način.

Njezini pratitelji prepoznali su autentičnost i stil, pa su se u komentarima nizale pohvale. "It girl", napisala je jedna korisnica, potvrđujući status Margarite kao ikone stila koja nadahnjuje ne samo modnim odabirima, već i načinom života.

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