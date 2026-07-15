Prelijepa Arija Rizvić odmara na Cresu u društvu zaručnika Marka Vargeka: Uskoro ih čeka veliki dan

Na fotografiji Arija Rizvić pozira uz borove i more u cvjetnoj ljetnoj haljini. Jednostavno izdanje i prirodna elegancija ponovno su osvojili pratitelje, koji su joj u komentarima ostavljali emotikone srca i riječi hvale.

Iako na fotografijama pozira sama, glumica ljetne dane na Cresu provodi u društvu svog zaručnika, RTL-ovog sportskog novinara i urednika Marka Vargeka.