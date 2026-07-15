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Divlje pčele

Prelijepa Arija Rizvić odmara na Cresu u društvu zaručnika Marka Vargeka: Uskoro ih čeka veliki dan

Jedna od najljepših domaćih glumica, Arija Rizvić, ponovno je oduševila pratitelje novom fotografijom s Cresa. Zvijezda RTL-ovih serija Divlje pčele' i San snova' još jednom je pokazala prirodnu ljepotu

RTL.hr
15.07.2026 09:00

Na fotografiji Arija Rizvić pozira uz borove i more u cvjetnoj ljetnoj haljini. Jednostavno izdanje i prirodna elegancija ponovno su osvojili pratitelje, koji su joj u komentarima ostavljali emotikone srca i riječi hvale.

Iako na fotografijama pozira sama, glumica ljetne dane na Cresu provodi u društvu svog zaručnika, RTL-ovog sportskog novinara i urednika Marka Vargeka

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Vjenčanje bi trebalo biti u rujnu

Ipak, u emisiji Tko bi rekao?' otkrili su jednu lijepu vijest - nakon zaruka planiraju stati pred oltar, a vjenčanje bi se, prema njihovim riječima, trebalo održati u rujnu ove godine. O samoj ceremoniji nisu željeli govoriti niti otkrivati detalje, ostavši dosljedni odluci da najljepše trenutke čuvaju za sebe i svoje najbliže.

Podsjetimo, Arija je gledateljima RTL-a poznata kao Teodora Vukas u seriji Divlje pčele', dok je u humorističnoj seriji San snova' utjelovila simpatičnu Kiki Ćuk. Dok odbrojava do vjenčanja, glumica očito koristi svaki slobodan trenutak za odmor na jednom od najljepših hrvatskih otoka, a njezine nove fotografije potvrđuju da joj ljeto itekako godi.

arija rizvić marko vargek
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