Prelijepa Arija Rizvić odmara na Cresu u društvu zaručnika Marka Vargeka: Uskoro ih čeka veliki dan

Na fotografiji Arija Rizvić pozira uz borove i more u cvjetnoj ljetnoj haljini. Jednostavno izdanje i prirodna elegancija ponovno su osvojili pratitelje, koji su joj u komentarima ostavljali emotikone srca i riječi hvale.
Iako na fotografijama pozira sama, glumica ljetne dane na Cresu provodi u društvu svog zaručnika, RTL-ovog sportskog novinara i urednika Marka Vargeka.
Vjenčanje bi trebalo biti u rujnu
Ipak, u emisiji Tko bi rekao?' otkrili su jednu lijepu vijest - nakon zaruka planiraju stati pred oltar, a vjenčanje bi se, prema njihovim riječima, trebalo održati u rujnu ove godine. O samoj ceremoniji nisu željeli govoriti niti otkrivati detalje, ostavši dosljedni odluci da najljepše trenutke čuvaju za sebe i svoje najbliže.
Podsjetimo, Arija je gledateljima RTL-a poznata kao Teodora Vukas u seriji Divlje pčele', dok je u humorističnoj seriji San snova' utjelovila simpatičnu Kiki Ćuk. Dok odbrojava do vjenčanja, glumica očito koristi svaki slobodan trenutak za odmor na jednom od najljepših hrvatskih otoka, a njezine nove fotografije potvrđuju da joj ljeto itekako godi.