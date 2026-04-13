Prelijepa Zora! Lidija Kordić osvaja gledatelje, a Zorina priča postaje sve mračnija

Dok na društvenim mrežama glumica Lidija Kordić plijeni pažnju svojom prirodnom ljepotom i nenametljivom elegancijom, njezin lik u seriji 'Divlje pčele' prolazi kroz pravu životnu oluju.
Zora na rubu, trudnoća i teret prošlosti
Zorina priča posljednjih epizoda postaje sve mračnija.
Suočena s trudnoćom, ali i teškim životnim okolnostima, Zora nosi ogroman teret prošlosti koji je sve više sustiže. Umjesto radosti koju bi nova životna faza trebala donijeti, njezina svakodnevica ispunjena je sumnjama, strahovima i unutarnjim borbama.
Gledatelji sve češće primjećuju koliko je Zora krhka i izgubljena, a njezine misli i odluke postaju sve zabrinjavajuće.
Lidija Kordić, prirodna ljepota i snažna gluma
Iza lika Zore stoji Lidija Kordić, mlada glumica koja sve više osvaja publiku.
Njezina interpretacija Zore istovremeno je suptilna i snažna, bez velikih riječi uspijeva prenijeti emocije koje pogađaju gledatelje. Upravo ta autentičnost čini Zoru jednim od najosjetljivijih i najrealnijih likova u seriji.
Uz to, Lidija se ističe i svojom prirodnom ljepotom i jednostavnošću, zbog čega je sve češće u fokusu i izvan malih ekrana.
Lik koji ne ostavlja ravnodušnim
Zora nije klasična junakinja, ona je ranjiva, nesigurna i često na rubu, ali upravo zato publika u njoj prepoznaje stvarne emocije i borbe.
Kako se radnja zahuktava, jasno je da Zoru čekaju još teže odluke, a njezina priča mogla bi postati jedna od ključnih u nastavku serije.
Jedno je sigurno, i Lidija Kordić i njezina Zora tek će nam pokazati koliko daleko mogu ići.
'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.