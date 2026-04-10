Prelijepe i odvažne! Luce i Karmela iz 'Divljih pčela' grade prijateljstvo i van kamera

Topao zagrljaj ispred gostione odmah je privukao pažnju, a mnogi su u njemu prepoznali upravo ono što njihovi likovi predstavljaju, snagu, podršku i zajedništvo u seriji 'Divlje pčele'.
Dvije žene koje pokreću stvari
Karmela Poljak je žena koja vodi gostionu, mjesto gdje se sve susreće, gdje se čuju priče i gdje se zapravo kroji svakodnevica mjesta.
S druge strane, Luce Matić donosi jednu drugačiju energiju, tišu, ali jednako snažnu. Ona je primjer žene koja ne odustaje, koja nosi svoje terete i ide dalje, bez obzira na okolnosti.
Inspirativne, odvažne i stvarne
Zajedno, ove dvije žene predstavljaju ono što rijetko viđamo, a to su stvarne, slojevite i snažne ženske likove.
U svijetu punom intriga i sukoba, upravo ovakvi odnosi donose toplinu i ravnotežu.
'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.