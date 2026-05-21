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Divlje pčele

Prepoznajete li je? U hit seriji 'Divlje pčele' pojavila se kao Teodorina majka, a iza sebe ima niz kultnih uloga

Za sve vjerne pratitelje domaće televizijske scene, ovo je bio fantastičan povratak umjetnice koju pamtimo po nekim od najgledanijih televizijskih projekata na ovim prostorima

RTL.hr
21.05.2026 11:53

U ulozi Ksenije, pomalo stroge majke koja stiže ravno iz Zagreba kako bi pod svaku cijenu spasila brak svoje kćeri Teodore i zeta Jakova, pojavila se proslavljena hrvatska glumica Barbara Rocco.

Od hit serije našeg djetinjstva do prvih domaćih sapunica

Barbara Rocco jedno je od onih lica koja nas instantno vraćaju u prošlost i bude snažnu nostalgiju. Oni malo stariji njezino lice itekako pamte još iz ranih dana i kultne serije našeg djetinjstva koja je pratila zgode i nezgode obitelji u zagrebačkom naselju Peščenica. Kroz te rane uloge, Barbara je već kao djevojka pokazala nevjerojatan talent koji joj je bio zapisan u genima, s obzirom na to da potječe iz poznate umjetničke obitelji kao kći legendarne kazališne i televizijske dive Nade Rocco.

Barbara Rocco
Barbara Rocco FOTO: Josip Regović

Svestrana umjetnica koja osvaja iza kamera i na kazališnim daskama

Osim što je godinama bila neizostavno lice popularnih dramskih i humorističnih serija s početka 2000-ih i 2010-ih godina, njezina karijera seže daleko izvan malih ekrana. Ostvarila je zapažene uloge u kultnim domaćim filmovima, među kojima se posebno ističe drama 'Je li jasno, prijatelju?'.

Barbara Rocco i Marija Borić Jerneić
Barbara Rocco i Marija Borić Jerneić FOTO: Marko Jurinec - PIXSELL
Barbara Rocco
Barbara Rocco FOTO: Marko Jurinec - PIXSELL

Ipak, velik dio njezina srca pripada kazalištu. Godinama je bila iznimno aktivna na kazališnim daskama, posebice u HNK u Varaždinu, gdje se dokazala ne samo kao vrsna glumica već i kao uspješna kazališna redateljica te cijenjena mentorica mlađim generacijama kroz dramske studije. Ta njezina glumačka zrelost i svestranost savršeno dolaze do izražaja u svakom projektu kojeg se prihvati.

Ksenija, Divlje pčele
Ksenija, Divlje pčele FOTO: RTL
Ksenija, Divlje pčele
Ksenija, Divlje pčele FOTO: RTL

Dolazak u 'Divlje pčele' unio je potpuno novu dinamiku

Njezin ulazak u radnju grčke uspješnice donosi osvježenje i napetost jer lik Ksenije dolazi s vrlo jasnim ciljem, spremna posložiti stvari na svoje mjesto i podići prašinu među likovima. Gledatelji već sada komentiraju kako je njezina pojava unijela prepoznatljiv domaći šarm i posebnu energiju u radnju.

barbara rocco ksenija divlje pčele
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