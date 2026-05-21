Prepoznajete li je? U hit seriji 'Divlje pčele' pojavila se kao Teodorina majka, a iza sebe ima niz kultnih uloga

Za sve vjerne pratitelje domaće televizijske scene, ovo je bio fantastičan povratak umjetnice koju pamtimo po nekim od najgledanijih televizijskih projekata na ovim prostorima

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U ulozi Ksenije, pomalo stroge majke koja stiže ravno iz Zagreba kako bi pod svaku cijenu spasila brak svoje kćeri Teodore i zeta Jakova, pojavila se proslavljena hrvatska glumica Barbara Rocco.

Od hit serije našeg djetinjstva do prvih domaćih sapunica

Barbara Rocco jedno je od onih lica koja nas instantno vraćaju u prošlost i bude snažnu nostalgiju. Oni malo stariji njezino lice itekako pamte još iz ranih dana i kultne serije našeg djetinjstva koja je pratila zgode i nezgode obitelji u zagrebačkom naselju Peščenica. Kroz te rane uloge, Barbara je već kao djevojka pokazala nevjerojatan talent koji joj je bio zapisan u genima, s obzirom na to da potječe iz poznate umjetničke obitelji kao kći legendarne kazališne i televizijske dive Nade Rocco.

icon-expand Barbara Rocco FOTO: Josip Regović

Svestrana umjetnica koja osvaja iza kamera i na kazališnim daskama

Osim što je godinama bila neizostavno lice popularnih dramskih i humorističnih serija s početka 2000-ih i 2010-ih godina, njezina karijera seže daleko izvan malih ekrana. Ostvarila je zapažene uloge u kultnim domaćim filmovima, među kojima se posebno ističe drama 'Je li jasno, prijatelju?'.

icon-expand Barbara Rocco i Marija Borić Jerneić FOTO: Marko Jurinec - PIXSELL

icon-expand Barbara Rocco FOTO: Marko Jurinec - PIXSELL

Ipak, velik dio njezina srca pripada kazalištu. Godinama je bila iznimno aktivna na kazališnim daskama, posebice u HNK u Varaždinu, gdje se dokazala ne samo kao vrsna glumica već i kao uspješna kazališna redateljica te cijenjena mentorica mlađim generacijama kroz dramske studije. Ta njezina glumačka zrelost i svestranost savršeno dolaze do izražaja u svakom projektu kojeg se prihvati.

icon-expand Ksenija, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Ksenija, Divlje pčele FOTO: RTL

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