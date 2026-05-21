Prepoznajete li je? U hit seriji 'Divlje pčele' pojavila se kao Teodorina majka, a iza sebe ima niz kultnih uloga

U ulozi Ksenije, pomalo stroge majke koja stiže ravno iz Zagreba kako bi pod svaku cijenu spasila brak svoje kćeri Teodore i zeta Jakova, pojavila se proslavljena hrvatska glumica Barbara Rocco.
Od hit serije našeg djetinjstva do prvih domaćih sapunica
Barbara Rocco jedno je od onih lica koja nas instantno vraćaju u prošlost i bude snažnu nostalgiju. Oni malo stariji njezino lice itekako pamte još iz ranih dana i kultne serije našeg djetinjstva koja je pratila zgode i nezgode obitelji u zagrebačkom naselju Peščenica. Kroz te rane uloge, Barbara je već kao djevojka pokazala nevjerojatan talent koji joj je bio zapisan u genima, s obzirom na to da potječe iz poznate umjetničke obitelji kao kći legendarne kazališne i televizijske dive Nade Rocco.
Svestrana umjetnica koja osvaja iza kamera i na kazališnim daskama
Osim što je godinama bila neizostavno lice popularnih dramskih i humorističnih serija s početka 2000-ih i 2010-ih godina, njezina karijera seže daleko izvan malih ekrana. Ostvarila je zapažene uloge u kultnim domaćim filmovima, među kojima se posebno ističe drama 'Je li jasno, prijatelju?'.
Ipak, velik dio njezina srca pripada kazalištu. Godinama je bila iznimno aktivna na kazališnim daskama, posebice u HNK u Varaždinu, gdje se dokazala ne samo kao vrsna glumica već i kao uspješna kazališna redateljica te cijenjena mentorica mlađim generacijama kroz dramske studije. Ta njezina glumačka zrelost i svestranost savršeno dolaze do izražaja u svakom projektu kojeg se prihvati.
Dolazak u 'Divlje pčele' unio je potpuno novu dinamiku
Njezin ulazak u radnju grčke uspješnice donosi osvježenje i napetost jer lik Ksenije dolazi s vrlo jasnim ciljem, spremna posložiti stvari na svoje mjesto i podići prašinu među likovima. Gledatelji već sada komentiraju kako je njezina pojava unijela prepoznatljiv domaći šarm i posebnu energiju u radnju.