Preslatki trenutak sa seta! Zora iz 'Divljih pčela' pozirala s kozicom i osvojila sve

U seriji 'Divlje pčele' prolazi kroz dramu, a Lidija Kordić, koju gledamo kao Zoru Runje, sa seta je pozirala s preslatkom četveronožnom zvijezdom

Dok se u seriji 'Divlje pčele' njezin lik Zore Runje suočava s emotivnim olujama, iza kamera vlada sasvim drugačija atmosfera. Najnovija fotografija sa seta pokazala je jednu nježnu, razigranu i potpuno drugačiju stranu glumačke ekipe i oduševila obožavatelje.

Nježan trenutak usred snimanja

Na fotografijama sa seta Lidija Kordić drži malu kozicu u naručju, a životinjica joj nježno dodiruje nos. U drugom kadru glumica se široko smiješi dok pozira s preslatkim mladunčetom u šumskom okruženju koje gledatelji već dobro poznaju kao dio ambijenta Vrila.

Lidija Kordić

'Divlje pčele' i čari sela

Nije tajna da serija veliku pažnju posvećuje autentičnosti prostora, a životinje su često dio atmosfere koja daje dodatnu toplinu cijeloj priči. Upravo zato ovakvi trenuci iza kulisa djeluju posebno, pokazuju koliko je set zapravo živ i koliko se glumačka ekipa uklapa u taj svijet. Zorin lik možda trenutačno prolazi kroz najteže životne odluke, ali iza kamera vlada vedrina, smijeh i opuštenost.

Lidija Kordić, Divlje pčele

Publika oduševljena

Fotografije su brzo prikupile brojne pozitivne reakcije. Komentari su puni srca i poruka podrške, a mnogi su se složili da je ovo jedna od najslađih scena sa seta dosad. I dok drama u Vrilu ne jenjava, ovakvi trenuci podsjećaju zašto publika voli 'Divlje pčele'. Jer uz napetost i sukobe, uvijek ima mjesta i za toplinu, prirodu i male, preslatke zvijezde na četiri noge. 'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

