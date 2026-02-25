Preslatki trenutak sa seta! Zora iz 'Divljih pčela' pozirala s kozicom i osvojila sve

Dok se u seriji 'Divlje pčele' njezin lik Zore Runje suočava s emotivnim olujama, iza kamera vlada sasvim drugačija atmosfera. Najnovija fotografija sa seta pokazala je jednu nježnu, razigranu i potpuno drugačiju stranu glumačke ekipe i oduševila obožavatelje.
Nježan trenutak usred snimanja
Na fotografijama sa seta Lidija Kordić drži malu kozicu u naručju, a životinjica joj nježno dodiruje nos. U drugom kadru glumica se široko smiješi dok pozira s preslatkim mladunčetom u šumskom okruženju koje gledatelji već dobro poznaju kao dio ambijenta Vrila.
'Divlje pčele' i čari sela
Nije tajna da serija veliku pažnju posvećuje autentičnosti prostora, a životinje su često dio atmosfere koja daje dodatnu toplinu cijeloj priči. Upravo zato ovakvi trenuci iza kulisa djeluju posebno, pokazuju koliko je set zapravo živ i koliko se glumačka ekipa uklapa u taj svijet.
Zorin lik možda trenutačno prolazi kroz najteže životne odluke, ali iza kamera vlada vedrina, smijeh i opuštenost.
Publika oduševljena
Fotografije su brzo prikupile brojne pozitivne reakcije. Komentari su puni srca i poruka podrške, a mnogi su se složili da je ovo jedna od najslađih scena sa seta dosad.
I dok drama u Vrilu ne jenjava, ovakvi trenuci podsjećaju zašto publika voli 'Divlje pčele'. Jer uz napetost i sukobe, uvijek ima mjesta i za toplinu, prirodu i male, preslatke zvijezde na četiri noge.
'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.