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Divlje pčele

Presudna večera za obitelj Vukas! Marko ucjenjuje Vicu osmrtnicom, istina večeras izlazi na vidjelo

Marko je bez okolišanja zatražio od Vice da prekine šutnju i napokon objavi svoju odluku o razvodu

RTL.hr
04.06.2026 20:55

Markov zahtjev bio je jasan i nije ostavljao prostora za pregovore. "Danas na večeri ćeš reći da se rastaješ. Jesi me razumio?", odbrusio je Marko, ne dopuštajući Vici ni trenutak predaha.

Ultimatum bez odgode

Inzistirao je da se vijest objavi pred cijelom obitelji, za stolom, što dodatno pojačava pritisak i nagovještava večer prepunu drame. Njegova odlučnost pokazuje da je spreman na sve kako bi zaštitio svoju sestru i obitelj od daljnjih laži.

Marko Vukas, Divlje pčele
Marko Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Strah od posljedica i mračna tajna

Vice, vidno uzdrman i u strahu, pokušao je odgoditi neizbježno, strahujući od reakcije Markova oca. "Tvoj ćaća će misliti da mu se svetim", rekao je, nadajući se da će ga Marko razumjeti. Međutim, Marku je strpljenje isteklo. Suočen s Vicinim oklijevanjem, odlučio je odigrati svoj najjači adut - kartu koja otkriva šokantnu istinu i drži Vicinu sudbinu u šaci. Shvativši da ne može više podnijeti laži i obmane, jasno je dao do znanja da neće odustati.

Vice Radonić, Divlje pčele
Vice Radonić, Divlje pčele FOTO: RTL

Prijeteća osmrtnica kao konačni dokaz

Kada je shvatio da molbe i izgovori neće upaliti, Marko je iznio svoju konačnu, zastrašujuću prijetnju. "Ili ćeš ti to reći, ili ću ja donijeti osmrtnicu pravog Vice Radonića. Ti biraj", zaprijetio je hladno, otkrivajući time da zna najveću Vicinu tajnu - da je on varalica koja se predstavlja pod tuđim imenom. Ova ucjena nije samo pitanje razvoda, već pitanje života i smrti, identiteta i obmane. Prijeteći objavom smrtovnice, Marko je Vici dao do znanja da je igra gotova i da je istina spremna izaći na vidjelo, s njim ili bez njega.

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