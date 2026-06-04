Presudna večera za obitelj Vukas! Marko ucjenjuje Vicu osmrtnicom, istina večeras izlazi na vidjelo

icon-close

Markov zahtjev bio je jasan i nije ostavljao prostora za pregovore. "Danas na večeri ćeš reći da se rastaješ. Jesi me razumio?", odbrusio je Marko, ne dopuštajući Vici ni trenutak predaha.

Ultimatum bez odgode

Inzistirao je da se vijest objavi pred cijelom obitelji, za stolom, što dodatno pojačava pritisak i nagovještava večer prepunu drame. Njegova odlučnost pokazuje da je spreman na sve kako bi zaštitio svoju sestru i obitelj od daljnjih laži.

icon-expand Marko Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Strah od posljedica i mračna tajna

Vice, vidno uzdrman i u strahu, pokušao je odgoditi neizbježno, strahujući od reakcije Markova oca. "Tvoj ćaća će misliti da mu se svetim", rekao je, nadajući se da će ga Marko razumjeti. Međutim, Marku je strpljenje isteklo. Suočen s Vicinim oklijevanjem, odlučio je odigrati svoj najjači adut - kartu koja otkriva šokantnu istinu i drži Vicinu sudbinu u šaci. Shvativši da ne može više podnijeti laži i obmane, jasno je dao do znanja da neće odustati.

icon-expand Vice Radonić, Divlje pčele FOTO: RTL

Prijeteća osmrtnica kao konačni dokaz