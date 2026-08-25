Prijateljstvo koje traje! Amar Bukvić za RTL.hr progovorio o odnosu s Filipom Juričićem: 'Posljednji put zajedno smo putovali prije gotovo dvadeset godina'

Glumce Amara Bukvića, Filipa Juričića i Ivana Glowatzkyja veže višedesetljećno prijateljstvo koje je započelo još u studentskim klupama na Akademiji. Unatoč gustim glumačkim rasporedima, obiteljskim i poslovnim obvezama, ovaj prepoznatljivi trojac uspio je održati iznimno bliski odnos, no na novo zajedničko putovanje morali su čekati godinama.

Kako nam je Amar otkrio u razgovoru za RTL.hr, uskladiti termine triju zaposlenih glumaca bio je pravi izazov koji je trajao gotovo dva desetljeća.

"Dobri smo prijatelji još od Akademije, a posljednji smo put zajedno putovali prije gotovo dvadeset godina. Nakon toga smo se svake godine dogovarali, ali nikako nismo uspijevali uskladiti rasporede", ispričao je Amar.