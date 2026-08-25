Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Prijateljstvo koje traje! Amar Bukvić za RTL.hr progovorio o odnosu s Filipom Juričićem: 'Posljednji put zajedno smo putovali prije gotovo dvadeset godina'

Glumački trojac održava blizak odnos još od studentskih dana, a u razgovoru za RTL.hr Amar je otkrio kako je izgledalo njihovo dugo očekivano okupljanje i odlazak u Italiju

RTL.hr
25.08.2026 08:00

Glumce Amara Bukvića, Filipa Juričića i Ivana Glowatzkyja veže višedesetljećno prijateljstvo koje je započelo još u studentskim klupama na Akademiji. Unatoč gustim glumačkim rasporedima, obiteljskim i poslovnim obvezama, ovaj prepoznatljivi trojac uspio je održati iznimno bliski odnos, no na novo zajedničko putovanje morali su čekati godinama.

Godinama su se dogovarali za odlazak na put

Kako nam je Amar otkrio u razgovoru za RTL.hr, uskladiti termine triju zaposlenih glumaca bio je pravi izazov koji je trajao gotovo dva desetljeća.

"Dobri smo prijatelji još od Akademije, a posljednji smo put zajedno putovali prije gotovo dvadeset godina. Nakon toga smo se svake godine dogovarali, ali nikako nismo uspijevali uskladiti rasporede", ispričao je Amar.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Spojila ih i ljubav prema kultnom filmu

Ove im je godine to napokon pošlo za rukom, a izbor destinacije bio je prirodan slijed za tri velika zaljubljenika u sedmu umjetnost.

Pročitajte još
Amar Bukvić za RTL.hr o obitelji, ljetu i ulozi u hit-seriji 'Vrijednost života': 'Igram čovjeka koji je prešao granicu ljudskosti, a bez Almine podrške ovaj posao ne bih mogao raditi!'

"Ove godine napokon nam je pošlo za rukom pa smo, kao veliki ljubitelji 'Kuma', otišli na Siciliju i obišli gotovo sve lokacije na kojima se film snimao. Bilo nam je stvarno odlično i baš smo uživali u tome što smo nakon toliko godina ponovno negdje otputovali zajedno", naglasio je glumac.

amar bukvić rtlhr
Divlje pčele

Ovako izgleda provod nakon crvenog tepiha! Arija Rizvić pozirala sa zaručnikom Markom Vargekom: 'Nakon aftera'

Divlje pčele

Omiljeni glumac 'Divljih pčela' Jasmin Mekić pokazao dio svoje ljetne oaze

Moglo bi te zanimati

FOTOGALERIJA Ovako omiljena lica serije 'Divlje pčele' provode ljeto

Prepoznajete li djevojčicu s fotke? Mlada glumica iz 'Divljih pčela' osvojila nas je svojim šarmom i talentom

Arija Rizvić zablistala na Sarajevo Film Festivalu u društvu poznatog holivudskog glumca

Milan iz 'Divljih pčela' zamijenio set morskim užitkom: Davor Pavić pokazao kako provodi ljeto

Što možemo očekivati od ljubavne priče Katarine i Jakova? Nova sezona 'Divljih pčela' donosi velike izazove

Pogledajte koji sve novi glumci stižu u drugu sezonu 'Divljih pčela'!

Pročitaj na Net.hr
Playboyjevu zečicu ubio je muž nakon afere sa Srbinom: Imala je samo 20 godina
13-godišnja North West otkrila koji dio tijela joj majka ne dopušta probušiti
Ovako je nekad izgledala jedna od najbogatijih Hrvatica: Ljubila 28 godina starijeg milijardera
Nakon prekida s Josipom, Ksenija iz 'Ljubav je na selu' uživa na moru
Tko je muškarac koji je u svoj izgled uložio oko 600.000 eura? Uspoređuju ga s Katie Price
Pozirala za Vogue, zarađivala milijune i bila san muškaraca: Ovako danas izgleda supermodel 90-ih
Povukla se nakon godina zlostavljanja, ali sada se vraća na scenu i to bez dlake na jeziku
Beta Sudar privlači pažnju glazbene scene: 'San mi je Arena, a voljela bi surađivati s Rozgom'
Sydney Sweeney snimila kako izvodi opasnu akrobaciju visoko iznad tla: 'Tom Cruise, pazi se'
Jedna ljepša od druge, a gotovo svaku je prevario: Ovo su bivše djevojke Micka Jaggera