Prijateljstvo koje traje! Amar Bukvić za RTL.hr progovorio o odnosu s Filipom Juričićem: 'Posljednji put zajedno smo putovali prije gotovo dvadeset godina'

Glumce Amara Bukvića, Filipa Juričića i Ivana Glowatzkyja veže višedesetljećno prijateljstvo koje je započelo još u studentskim klupama na Akademiji. Unatoč gustim glumačkim rasporedima, obiteljskim i poslovnim obvezama, ovaj prepoznatljivi trojac uspio je održati iznimno bliski odnos, no na novo zajedničko putovanje morali su čekati godinama.
Godinama su se dogovarali za odlazak na put
Kako nam je Amar otkrio u razgovoru za RTL.hr, uskladiti termine triju zaposlenih glumaca bio je pravi izazov koji je trajao gotovo dva desetljeća.
"Dobri smo prijatelji još od Akademije, a posljednji smo put zajedno putovali prije gotovo dvadeset godina. Nakon toga smo se svake godine dogovarali, ali nikako nismo uspijevali uskladiti rasporede", ispričao je Amar.
Spojila ih i ljubav prema kultnom filmu
Ove im je godine to napokon pošlo za rukom, a izbor destinacije bio je prirodan slijed za tri velika zaljubljenika u sedmu umjetnost.
"Ove godine napokon nam je pošlo za rukom pa smo, kao veliki ljubitelji 'Kuma', otišli na Siciliju i obišli gotovo sve lokacije na kojima se film snimao. Bilo nam je stvarno odlično i baš smo uživali u tome što smo nakon toliko godina ponovno negdje otputovali zajedno", naglasio je glumac.