Prijateljstvo Tome i Ranka nema cijenu, a Toma mu sprema nešto što će mu zauvijek promijeniti život!

U Vrilu, gdje se odnosi grade sporo, ali pucaju naglo, malo je saveza koji su izdržali toliko kušnji kao onaj između Tome i Ranka

Njihova priča nije počela idilično, naprotiv, započela je lažima, nepovjerenjem i skrivenim namjerama. No upravo iz tog krhkog početka rodilo se jedno od najneočekivanijih i najdirljivijih prijateljstava u 'Divljim pčelama'. Nakon svega što je Toma prošao, borbe za zemlju, povratka dostojanstva i spašavanja Katarine, činilo se da je došlo vrijeme da napokon odahne. Ali prije nego što je zatvorio jedno poglavlje, morao je priznati Ranku cijelu istinu.

Priznanje koje ruši zidove

Uz doručak koji je započeo kao običan razgovor, Toma je skupio hrabrost i rekao ono što ga je dugo tištilo. Priznao je da nije bio iskren. Da je manipulirao. Da je iskoristio Rankovu dobrotu. Bio je to trenutak u kojem se sve moglo raspasti. No umjesto osude, Ranko je izabrao razumijevanje. Nije tražio objašnjenja ni opravdanja. U Tominom priznanju vidio je ono najvažnije, čovjeka koji je spreman preuzeti odgovornost. I upravo tu, za tim stolom, njihovo poznanstvo preraslo je u nešto puno dublje.

Vladimir Posavec Tušek i Amar Bukvić, Divlje pčele FOTO: RTL

Kad je Toma, misleći da je njegov boravak kod Ranka završio, najavio da će se iseliti jer je napokon dobio svoju zemlju, Ranko ga je zaustavio. Nije to bila naredba, nego priznanje. Navikao se na njega, na njihove partije šaha, razgovore koji su mu pomagali odmaknuti misli od vlastitih briga, od obiteljskih lomova, od svega što nosi u sebi. U tom tihom, muškome prijateljstvu bez velikih riječi, ali s puno razumijevanja, Ranko je pronašao oslonac.

Toma i Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL

Prijateljstvo jače od prošlosti

Njihov odnos pokazao je koliko su oprost i povjerenje snažni. Toma je dobio priliku za novi početak, ali ne samo kroz zemlju i imanje, već kroz čovjeka koji mu je dao šansu da ostane. No tu njihova priča ne staje.

Ranko, Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Toma sprema nešto posebno