Primijetili ste pjesmu iz Karmeline gostionice? U 'Divljim pčelama' ima posebno značenje

'Daleko je moje selo malo' tradicionalna je dalmatinska pjesma, često izvođena u klapskom i tamburaškom aranžmanu

U svijetu 'Divljih pčela' ništa nije postavljeno bez razloga, pa tako ni glazba. U scenama Karmeline gostionice odzvanja stara dalmatinska pjesma "Daleko je moje selo malo", a njezina simbolika ide mnogo dalje od nostalgične melodije u pozadini. Ta pjesma zapravo govori o čežnji, krivnji, pripadnosti i nemogućnosti bijega od vlastitih korijena, temama koje trenutno duboko prožimaju Vrilo.

Čežnja za domom ili za izgubljenim sobom?

"Daleko je moje selo malo, daleko je kraj plavoga mora..." - već prvi stih otvara prostor nostalgije. No u kontekstu serije, taj "daleki kraj" ne mora biti samo geografski. Može biti i emocionalni. Likovi u 'Divljim pčelama' stalno su u raskoraku između onoga što jesu i onoga što žele postati. Katarina Runje je fizički u Vrilu, ali emocionalno izolirana. Toma Domazet nosi ratne ožiljke koji ga odvajaju od sadašnjosti. Anka Šušnjara bježi od kuće da bi spasila sebe i djecu od vlastitih crnih misli. Čak i Cvita, rastrgana između sestre i obitelji Vukas, više ne zna gdje joj je "rodni kraj" u simboličkom smislu. Pjesma tako postaje metafora unutarnje udaljenosti od sebe, od istine, od ljudi koje voliš.

icon-expand Divlje pčele FOTO: RTL

More, galebovi i zavičaj

Motivi mora, brodica i galebova tradicionalno simboliziraju slobodu. Ali u ovoj pjesmi sloboda je daleka. Ona postoji samo u sjećanju. Upravo tu leži njezina snaga, ona ne slavi sadašnjost, nego oplakuje izgubljenu jednostavnost. Vrilo više nije nevino mjesto kakvo je možda nekad bilo. Ubojstvo Petra, podmetnuti dokazi, tajne iz rata, zabranjene ljubavi, sve je to narušilo idilu. Zato stih "tamo je moj rodni kraj, moj mili zavičaj" zvuči gotovo bolno. Jer što ako zavičaj više nije sigurno mjesto?

icon-expand Matija Kačan i Marija Borić Jerneić, Divlje pčele FOTO: RTL

Glazba kao suptilni komentar radnje

Za glazbeni identitet serije zadužen je Ante Gelo, cijenjeni skladatelj i aranžer koji stoji iza biranja i oblikovanja glazbenih numera u 'Divljim pčelama'. Gelo vješto kombinira tradicijske motive s modernim dramaturškim osjećajem, pa pjesme nikada nisu samo dekor, one su produžetak emocije scene. Zanimljivo je i da je Ante Gelo u ljubavnom odnosu s glumicom Jelenom Perčin, koja u seriji utjelovljuje Rajku, lik snažne, slojevite žene čija prošlost također skriva mnoge tajne.

icon-expand Ante Gelo, Divlje pčele FOTO: RTL

Karmelina gostionica je mjesto gdje se sudbine križaju

Nije bez značenja ni to što pjesma svira upravo u Karmelinoj gostionici. To je srce sela. Mjesto gdje se donose odluke, sklapaju savezi, izgovaraju istine i šapuću tračevi. Tamo sjede Veljko koji sve vidi, brico Željko koji govori bez filtera, don Jere koji traži smisao i načelnik Šušnjara koji politiku vodi uz kavu. Gostionica je ogledalo Vrila. A pjesma koja u njoj svira ogledalo je duša likova. Jer ponekad najveća drama nije u onome što likovi govore, nego u onome što svira dok šute.

icon-expand Matko Jukić i Matija Kačan FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Matijom Kačanom