'Primio si metak za njega, a on te ostavio': Rajka i Milan u sukobu oko Ante Vukasa

Susret je započeo Rajkinim dolaskom kod Milana s namjerom da izgladi nesporazume. "Došla sam se ispričati, mislim da si me krivo razumio", započela je Rajka, pokušavajući smiriti situaciju. Međutim, Milan je bio vrlo izravan u svom odgovoru, dajući do znanja da je itekako svjestan situacije. Naglasio je da se više neće miješati u poslove obitelji Vukas.

Rajka nije mogla prešutjeti sumnje koje je dugo čuvala. Otvoreno je optužila Milana i Marka da podmeću Nikoli kako bi dokazali da on nije sposoban voditi obiteljski posao. Ova optužba izazvala je burnu reakciju, a razgovor se prebacio na temu financija i vođenja poslovanja nakon Antinog odlaska.

Milan se nije povukao pred Rajkinim optužbama. Smatra da Rajka nije smjela financijski pomoći Nikoli, jer ni Anti nikada nitko nije pomogao pa je uvijek uspio izaći iz dugova. Istaknuo je kako Ante nikada nije posuđivao novac, već se uvijek sam snalazio kako je znao i mogao. Za Milana, činjenica da se Nikola oslanja na tetkinu financijsku pomoć predstavlja jasan znak slabosti i nesposobnosti za vođenje obiteljskog posla.

Rajka je, s druge strane, čvrsto branila svoj postupak. "Ja ću mu uvijek pomoći jer mi je obitelj", naglasila je, dodajući da se u pravoj obitelji stvari upravo tako rješavaju.