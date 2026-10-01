'Primio si metak za njega, a on te ostavio': Rajka i Milan u sukobu oko Ante Vukasa

Susret je započeo Rajkinim dolaskom kod Milana s namjerom da izgladi nesporazume. "Došla sam se ispričati, mislim da si me krivo razumio", započela je Rajka, pokušavajući smiriti situaciju. Međutim, Milan je bio vrlo izravan u svom odgovoru, dajući do znanja da je itekako svjestan situacije. Naglasio je da se više neće miješati u poslove obitelji Vukas.
Rajka zna za zavjeru protiv Nikole
Rajka nije mogla prešutjeti sumnje koje je dugo čuvala. Otvoreno je optužila Milana i Marka da podmeću Nikoli kako bi dokazali da on nije sposoban voditi obiteljski posao. Ova optužba izazvala je burnu reakciju, a razgovor se prebacio na temu financija i vođenja poslovanja nakon Antinog odlaska.
Milan se nije povukao pred Rajkinim optužbama. Smatra da Rajka nije smjela financijski pomoći Nikoli, jer ni Anti nikada nitko nije pomogao pa je uvijek uspio izaći iz dugova. Istaknuo je kako Ante nikada nije posuđivao novac, već se uvijek sam snalazio kako je znao i mogao. Za Milana, činjenica da se Nikola oslanja na tetkinu financijsku pomoć predstavlja jasan znak slabosti i nesposobnosti za vođenje obiteljskog posla.
Rajka je, s druge strane, čvrsto branila svoj postupak. "Ja ću mu uvijek pomoći jer mi je obitelj", naglasila je, dodajući da se u pravoj obitelji stvari upravo tako rješavaju.
Opet bi primio metak
Vrhunac sukoba nastupio je kada je Rajka dovela u pitanje Milanovu odanost Anti. Otvoreno ga je upitala što se mora dogoditi da prestane slijepo slijediti čovjeka koji ga je ostavio na cesti da umre. Podsjetila ga je na činjenicu da je primio metak umjesto Ante, a da za to nije dobio ni trunku zahvalnosti.
"Opet bih isto učinio", odgovorio je Milan bez oklijevanja, pokazujući neobjašnjivu odanost prema čovjeku koji ga je izdao. Njegova reakcija šokirala je Rajku, koja jednostavno nije mogla shvatiti takvu takvu razinu poštovanja prema nekome tko nije mario hoće li on uopće preživjeti.
Ovaj napeti razgovor još je jednom pokazao koliko su duboke podjele i koliko je snažan utjecaj prošlih događaja na sadašnje odnose unutar i oko obitelji Vukas.
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