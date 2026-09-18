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Divlje pčele

'Pripremite maramice': Evo što od ponedjeljka čeka gledatelje u prvim epizodama 'Divljih pčela'!

Obožavana RTL-ova serija 'Divlje pčele' vraća se na male ekrane od ponedjeljka do petka u 20.15 sati, a već prvi kadrovi novih epizoda jamče da drame, emocija i neočekivanih trenutaka neće nedostajati!

RTL.hr
18.09.2026 11:43

Finale prve sezone natjeralo je gledatelje da s nestrpljenjem čekaju nove nastavke i pogađaju sudbine svojih omiljenih likova, a sad je stiglo vrijeme da napokon doznaju što ih čeka. Već prve epizode nove sezone, koja s emitiranjem kreće od ponedjeljka, donose brojne obrate.

Katarina napeto iščekuje presudu za ubojstvo Petra, a u Vrilu raste napetost. Cvita u kući Vukasa i dalje živi pod Mirjaninom čizmom, pokušavajući pronaći mir uz sina i Nikolu. Anti Vukasu izmiče kontrola nad obitelji dok razmišlja koga će imenovati svojim nasljednikom, a kad dozna za novu izdaju, neće moći sakriti bijes ni suze.

Teodora ne prestaje preispitivati svoje postupke, a odgovore će potražiti na neočekivanome mjestu. Je li njena budućnost s Jakovom ipak moguća?

Ivica povlači obarač pištolja, dok Karmela sa zabrinutim izrazom lica u Lucinoj radnji isprobava vjenčanicu. Rajka napeto iščekuje informaciju koja bi joj mogla život ponovno preokrenuti naopačke.

Mještani Vrila u suzama i šoku doznat će tragične vijesti koje baš nitko nije očekivao...

Očekuju nas potresi individualnih života, gubitci i novi likovi koji će začiniti radnju u Vrilu, dok vrijeme plovi u novu dob", u svom stilu kratko najavljuje maestralni Alan Blažević u ulozi Ante Vukasa.

Njegove riječi potvrđuje i Marija Jerneić koja igra omiljenu gostioničarku Karmelu: Gledatelji mogu očekivati još više napetosti, moraju pripremiti još više maramica nego što su ih koristili u prvoj sezoni jer ima nekih izrazito tužnih i teških situacija. Svaka epizoda ponovno donosi neku novu priču, neki novi obrat i bit će jako uzbudljivo! Jako se veselim što kreće emitiranje jer, kamo god dođem, apsolutno svi me pitaju kad će nova sezona. Kao što sam govorila i na početku snimanja, mogu opet ponoviti – zahvalna sam i sretna što sam dio serije te jako ponosna jer nisam sigurna da se dogodio sličan projekt kod nas."

A voljenim likovima iz Vrila pridružit će se i brojna nova glumačka imena čiji će dolazak donijeti brojne napetosti, promjene i zaplete – Slavko Sobin, Mirta Zečević, Lara Nekić, Ljubo Zečević, Nela Kocsis, Saša Buneta, Paško Vukasović, Rok Vihar, Tomislav Đunđer, Ivana Krizmanić, Rafael Anočić, Armin Čatić i mnogi drugi.

A već prvi tjedan nove sezone gledatelji će imati prilike upoznati i mračni lik Krnete kojeg će utjeloviti sjajni Slavko Sobin.

Mislim da ovakvog negativca još nisu vidjele hrvatske serije. Sad, je li to dobro ili loše, vidjet ćemo od ponedjeljka. Sadist je, monstrum, jeziv i infantilan. Zapeo je u dječjoj traumi kojom sebe u potpunosti opravdava", otkriva samo djelić novosti iz nove sezone ovaj popularni glumac.

Novu sezonu 'Divljih pčela' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u.

divlje pčele
Divlje pčele

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