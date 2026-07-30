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Divlje pčele

Prisjetimo se jednog od najtužnijih trenutaka 'Divljih pčela': Toma se nikada nije pojavio na vjenčanju s Katom

Umjesto sretnog završetka ljubavne priče, uslijedio je jedan od najpotresnijih obrata u seriji

RTL.hr
30.07.2026 21:00

Serija 'Divlje pčele' tijekom prve sezone donijela je brojne emotivne i dramatične trenutke, no malo koja scena pogodila je gledatelje poput one u kojoj je Katarina Runje ostala sama na dan svog vjenčanja. 

Vjenčanje koje se nikada nije dogodilo

Sve je bilo spremno za veliki dan. Obitelji i uzvanici okupili su se kako bi svjedočili vjenčanju Katarine Runje i Tome Domazeta, para kojem su mnogi predviđali sretnu budućnost.

No, Toma se nikada nije pojavio.

Dok su minute prolazile, postajalo je jasno da mladoženja neće doći. Katarina je ostala sama, slomljena i u nevjerici, a prizori njezine boli dirnuli su brojne gledatelje koji su navijali za njihovu ljubav od samog početka serije.

Stipan i Katarina, Divlje pčele
Stipan i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Ljubavna priča puna prepreka

Od samog početka serije odnos Katarine i Tome bio je obilježen brojnim izazovima, nesporazumima i pritiscima okoline. Unatoč snažnim osjećajima, njihova ljubavna priča nije imala bajkovit tijek, a upravo je propalo vjenčanje postalo simbol svega što je pošlo po zlu.

Katarina i Toma, Divlje pčele
Katarina i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Ulogu Katarine Runje utjelovila je Ana Marija Veselčić, dok je Tomu Domazeta igrao Amar Bukvić, a njihova kemija na ekranu bila je jedna od tema o kojoj se najviše govorilo tijekom emitiranja serije.

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