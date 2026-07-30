Prisjetimo se jednog od najtužnijih trenutaka 'Divljih pčela': Toma se nikada nije pojavio na vjenčanju s Katom

Serija 'Divlje pčele' tijekom prve sezone donijela je brojne emotivne i dramatične trenutke, no malo koja scena pogodila je gledatelje poput one u kojoj je Katarina Runje ostala sama na dan svog vjenčanja.

Sve je bilo spremno za veliki dan. Obitelji i uzvanici okupili su se kako bi svjedočili vjenčanju Katarine Runje i Tome Domazeta, para kojem su mnogi predviđali sretnu budućnost.

No, Toma se nikada nije pojavio.

Dok su minute prolazile, postajalo je jasno da mladoženja neće doći. Katarina je ostala sama, slomljena i u nevjerici, a prizori njezine boli dirnuli su brojne gledatelje koji su navijali za njihovu ljubav od samog početka serije.