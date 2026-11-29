Svaka od njihovih tajni prije ili kasnije počela je izlaziti na površinu i nepovratno mijenjati sudbine ne samo članova obitelji, nego i cijelog sela. Prisjetimo se najvećih tajni obitelji Vukas koje su ostavile dubok trag u 'Divljim pčelama'.
Oteta djedovina i trovanje Andrije Runje
Temelj moći Ante Vukasa počiva na davnoj izdaji vlastite krvi. Još u mladosti Ante je prevario oca i brata Ivicu te se tako domogao i Ivičinog dijela zemlje, kuće i obiteljske ostavštine, čime je stvorio jaz između dvojice braće koji nikada nije do kraja zacijelio.
Glad za zemljom nije stala na tome. Upravo zbog posjeda i interesa oko zemlje, Ante Vukas i njegov najstariji sin Petar otrovali su Andriju Runju, oca Katarine, Cvite i Zore. Taj zločin pokrenuo je lanac tragedija koje su obilježile odnose dviju obitelji.
Petar Vukas i kobna noć u kući Runje
Petar Vukas oženio je Katarinu Runje isključivo iz računa i želje da se domogne zemlje. No iza zatvorenih vrata pokazao je svoje najokrutnije lice – bio je izrazito nasilan prema Katarini i njezinim sestrama. U očaju i borbi za vlastiti život, sestre Runje ubile su ga u samoobrani, a događaj te noći postao je jedna od najčuvanijih i najopasnijih tajni u selu.
Zločin nad mladim Josipom Vukasom
Još jedna teška mrlja na obiteljskoj povijesti vezana je uz smrt mladog Josipa Vukasa, sina Ivice Vukasa. Josip je bio svjedok kobnih događaja i nosio je teret istine koju nije mogao podnijeti, a za njegovo ubojstvo odgovorni su Ante Vukas, Marko Vukas i Milan Čavka. Gubitak sina zauvijek je slomio Ivicu, dok je istina o tome tko stoji iza tragedije ostala duboko zakopana pod pritiskom straha i moći.
Zabranjene ljubavi i dvostruki životi
Osim borbe za zemlju i zločina, obitelj Vukas obilježile su i tajne ljubavi koje su godinama rušile sliku savršenog obiteljskog sklada. Dok je bio u ratu, Ivica Vukas imao je aferu s udanom Divnom Runje, pokojnom majkom sestara Runje, čime su dvije obitelji bile isprepletene puno dublje nego što je selo moglo naslutiti.
Svoju tajnu nosila je i naizgled besprijekorna gospodarica kuće Mirjana Vukas, koja je imala aferu s Tomom Domazetom – čovjekom kojeg je u Vrilo dovela kako bi se obračunala s Katarinom i strpala je u zatvor.
Pored toga, iza Nikole Vukasa ostala je tajna veza sa Zorom Runje, iz koje je rođen mali Petar, čime je još jedna skrivena istina zaprijetila srušiti sve pred sobom.
Koje će još tajne isplivati na površinu i kakvu će cijenu Vukasovi platiti za grijehe iz prošlosti, pratite u novim epizodama serije 'Divlje pčele' od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u, a epizode su dostupne i 24 sata ranije na platformi Voyo!