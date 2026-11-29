Obitelj Vukas desetljećima je u Vrilu gradila sliku moći, ugleda i nedodirljivosti, no ispod te fasade od samog se početka krila mreža teških grijeha, zabranjenih odnosa i mračnih odluka

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Svaka od njihovih tajni prije ili kasnije počela je izlaziti na površinu i nepovratno mijenjati sudbine ne samo članova obitelji, nego i cijelog sela. Prisjetimo se najvećih tajni obitelji Vukas koje su ostavile dubok trag u 'Divljim pčelama'.

Oteta djedovina i trovanje Andrije Runje

Temelj moći Ante Vukasa počiva na davnoj izdaji vlastite krvi. Još u mladosti Ante je prevario oca i brata Ivicu te se tako domogao i Ivičinog dijela zemlje, kuće i obiteljske ostavštine, čime je stvorio jaz između dvojice braće koji nikada nije do kraja zacijelio.

icon-expand icon-close icon-close Ivica i Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Glad za zemljom nije stala na tome. Upravo zbog posjeda i interesa oko zemlje, Ante Vukas i njegov najstariji sin Petar otrovali su Andriju Runju, oca Katarine, Cvite i Zore. Taj zločin pokrenuo je lanac tragedija koje su obilježile odnose dviju obitelji.

icon-expand Andrija Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Petar Vukas i kobna noć u kući Runje

Petar Vukas oženio je Katarinu Runje isključivo iz računa i želje da se domogne zemlje. No iza zatvorenih vrata pokazao je svoje najokrutnije lice – bio je izrazito nasilan prema Katarini i njezinim sestrama. U očaju i borbi za vlastiti život, sestre Runje ubile su ga u samoobrani, a događaj te noći postao je jedna od najčuvanijih i najopasnijih tajni u selu.

icon-expand Petar Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Zločin nad mladim Josipom Vukasom

Još jedna teška mrlja na obiteljskoj povijesti vezana je uz smrt mladog Josipa Vukasa, sina Ivice Vukasa. Josip je bio svjedok kobnih događaja i nosio je teret istine koju nije mogao podnijeti, a za njegovo ubojstvo odgovorni su Ante Vukas, Marko Vukas i Milan Čavka. Gubitak sina zauvijek je slomio Ivicu, dok je istina o tome tko stoji iza tragedije ostala duboko zakopana pod pritiskom straha i moći.

icon-expand Josip Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Zabranjene ljubavi i dvostruki životi

Osim borbe za zemlju i zločina, obitelj Vukas obilježile su i tajne ljubavi koje su godinama rušile sliku savršenog obiteljskog sklada. Dok je bio u ratu, Ivica Vukas imao je aferu s udanom Divnom Runje, pokojnom majkom sestara Runje, čime su dvije obitelji bile isprepletene puno dublje nego što je selo moglo naslutiti.

icon-expand Divna i Ivica, Divlje pčele FOTO: RTL

Svoju tajnu nosila je i naizgled besprijekorna gospodarica kuće Mirjana Vukas, koja je imala aferu s Tomom Domazetom – čovjekom kojeg je u Vrilo dovela kako bi se obračunala s Katarinom i strpala je u zatvor.

icon-expand Toma i Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Pored toga, iza Nikole Vukasa ostala je tajna veza sa Zorom Runje, iz koje je rođen mali Petar, čime je još jedna skrivena istina zaprijetila srušiti sve pred sobom.

icon-expand Nikola i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL