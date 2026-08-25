Prizori od kojih zastaje dah! Obitelj Amara Bukvića u novoj avanturi: Pogledajte gdje su stigli nakon Londona

Nakon što su očarali pratitelje prizorima iz Londona, obiteljska avantura glumca Amara Bukvića i njegove supruge Alme te njihovo dvoje djece dobila je svoj spektakularni nastavak. Putnički dvojac s mališanima spakirao je kofere i stigao u Norvešku, gdje su se prepustili čarima netaknute prirode i impresivnih fjordova.

Amar se na društvenim mrežama pohvalio spektakularnim fotografijama nastalim na jednoj od najslavnijih prirodnih atrakcija na svijetu - čuvenoj stijeni Pulpit Rock (Preikestolen), koja se uzdiže čak 604 metra iznad fjorda Lysefjord.

Za ovaj impresivni pothvat obitelj se odvažila na planinarenje, a trud se višestruko isplatio čim su stigli do samog vrha i uživali u pogledu koji ostavlja bez daha.