Prizori od kojih zastaje dah! Obitelj Amara Bukvića u novoj avanturi: Pogledajte gdje su stigli nakon Londona

Nakon što su očarali pratitelje prizorima iz Londona, obiteljska avantura glumca Amara Bukvića i njegove supruge Alme te njihovo dvoje djece dobila je svoj spektakularni nastavak. Putnički dvojac s mališanima spakirao je kofere i stigao u Norvešku, gdje su se prepustili čarima netaknute prirode i impresivnih fjordova.
Prizori s 604 metra visine
Amar se na društvenim mrežama pohvalio spektakularnim fotografijama nastalim na jednoj od najslavnijih prirodnih atrakcija na svijetu - čuvenoj stijeni Pulpit Rock (Preikestolen), koja se uzdiže čak 604 metra iznad fjorda Lysefjord.
Za ovaj impresivni pothvat obitelj se odvažila na planinarenje, a trud se višestruko isplatio čim su stigli do samog vrha i uživali u pogledu koji ostavlja bez daha.
"Sa svojim omiljenim ljudima na Pulpit Rocku. 604 metra iznad Lysefjorda, nakon uspona koji je bio vrijedan svakog koraka. Sunčani ponedjeljak, obiteljska avantura i pogledi koje ćemo pamtiti zauvijek. Norveška, zaista si nas razmazila s ovim vremenom", poručio je emotivni glumac uz fotografije na kojima pozira sa suprugom i djecom.
Ljubav i osjesi na vrhu svijeta
Osim impresivnog krajolika, fotografije ponovno odišu čistom obiteljskom idilom i bliskošću. Amar i Alma pozirali su zagrljeni na samom rubu stijene, dok su na zajedničkoj fotografiji s djecom pokazali koliko uživaju u svakom novom zajedničkom izazovu i obiteljskom putovanju.