Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Prizori od kojih zastaje dah! Obitelj Amara Bukvića u novoj avanturi: Pogledajte gdje su stigli nakon Londona

Nakon istraživanja britanske prijestolnice, poznati glumac i njegova obitelj nastavili su svoje obiteljsko putovanje i stigli u skandinavski raj, gdje su se popeli na jednu od najpoznatijih svjetskih litica

RTL.hr
25.08.2026 22:00

Nakon što su očarali pratitelje prizorima iz Londona, obiteljska avantura glumca Amara Bukvića i njegove supruge Alme te njihovo dvoje djece dobila je svoj spektakularni nastavak. Putnički dvojac s mališanima spakirao je kofere i stigao u Norvešku, gdje su se prepustili čarima netaknute prirode i impresivnih fjordova.

Amar i Alma Bukvić
Amar i Alma Bukvić FOTO: Instagram

Prizori s 604 metra visine

Amar se na društvenim mrežama pohvalio spektakularnim fotografijama nastalim na jednoj od najslavnijih prirodnih atrakcija na svijetu - čuvenoj stijeni Pulpit Rock (Preikestolen), koja se uzdiže čak 604 metra iznad fjorda Lysefjord.

Za ovaj impresivni pothvat obitelj se odvažila na planinarenje, a trud se višestruko isplatio čim su stigli do samog vrha i uživali u pogledu koji ostavlja bez daha.

Pročitajte još
Amar Bukvić za RTL.hr o obitelji, ljetu i ulozi u hit-seriji 'Vrijednost života': 'Igram čovjeka koji je prešao granicu ljudskosti, a bez Almine podrške ovaj posao ne bih mogao raditi!'

"Sa svojim omiljenim ljudima na Pulpit Rocku. 604 metra iznad Lysefjorda, nakon uspona koji je bio vrijedan svakog koraka. Sunčani ponedjeljak, obiteljska avantura i pogledi koje ćemo pamtiti zauvijek. Norveška, zaista si nas razmazila s ovim vremenom", poručio je emotivni glumac uz fotografije na kojima pozira sa suprugom i djecom.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ljubav i osjesi na vrhu svijeta

Osim impresivnog krajolika, fotografije ponovno odišu čistom obiteljskom idilom i bliskošću. Amar i Alma pozirali su zagrljeni na samom rubu stijene, dok su na zajedničkoj fotografiji s djecom pokazali koliko uživaju u svakom novom zajedničkom izazovu i obiteljskom putovanju.

amar bukvić amar i alma bukvić divlje pčele
Divlje pčele

Sjećate ga se iz 'Zabranjene ljubavi'? Danas je u potpuno drugačijoj formi, pokazao isklesano tijelo

Pročitaj na Net.hr
Nevjerojatna transformacija zvijezde 'Zločinačkih umova': Od mladog genijalca do pravog zavodnika
Preminula legendarna Dolly Parton: Nezaboravna pjevačica, glumica, poslovna žena i filantropkinja
Atraktivna influencerica objavila video iz kreveta, odmah su krenule glasine o vezi s poznatim nogometašem
Bruno Lerotić o 'Danu 1 €': 'Kada se svi udružimo, možemo djelovati na puno većoj razini'
Godine im ne mogu ništa: Pogledajte kako danas izgledaju regionalne i svjetske zvijezde u 50-ima
U jeku svađe sa sestrom Edita Aradinović pokazala kako joj izgleda život nakon porođaja
Plastični kirurg ponudio danskoj premijerki operaciju nosa: Njezin odgovor ukazao na veći problem
Marinela iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotografiju u bikiniju i istaknula savršenu liniju
Hrvatski putnik obišao sve zemlje svijeta i otkrio najopasnije trenutke svog putovanja
Umjesto bezbrižnog djetinjstva ove slavne osobe odrasle su u kultovima odcijepljene od svijeta