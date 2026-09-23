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Divlje pčele

'Probudi se, ne ostavljaj me'...Teodorina smrt slomila je Jakova

Treća epizoda nove sezone 'Divljih pčela' otvorena je emotivnom Jakovljevog posljednjeg oproštaja i vapaja za Teodorom. Publika se još ne može pomirit da je život Teodore Vukas zauvijek izgubljen

RTL
23.09.2026 20:30

Trenutak koji slama srce

Odmah na početku epizode, radnja nas uvodi u mračan i emotivno iscrpljujući trenutak oproštaja Jakova od Teodore. Njegove riječi odjekivale su težinom gubitka dok ju je preklinjao da ga ne ostavlja.

"Tea, probudi se. Probudi se molim te. Tu sam."

Scena u kojoj Jakov, shrvan bolom i nevjericom, izgovara riječi ljubavi i očaja, dočarava osjećaj bespomoćnosti koji ga je obuzeo. Njegova molba da se probudi i obećanje da će uvijek biti uz nju, postavili su izuzetno mračan i težak ton za ostatak epizode.

"Nemoj me ostaviti!", ponavljao je Jakov držeći Teodorino beživotno tijelo pred sudnicom.

Jakov Vukas
Jakov Vukas FOTO: RTL

Kaos u obitelji Vukas

Dok se Jakov bori s neopisivim gubitkom, ostatak obitelji Vukas tone u sve dublji kaos. Tragedija je višestruka; osim Teodorine smrti, obitelj se suočava s posljedicama krvavog obračuna u kojem je Ivica pucao na Antu, no metak je nesretnim slučajem pogodio Milana. Dok se Milan u bolnici bori život, a Ivica se u pritvoru bori se s osjećajem krivnje, Jakov ostaje potpuno izgubljen u svom bolu.

Ova epizoda "Divljih pčela" nesumnjivo je podigla ljestvicu drame i napetosti. Rastanak Jakova i Teodore ostat će zabilježen kao jedna od najmoćnijih scena, a posljedice ovog tragičnog gubitka tek će oblikovati mračne sudbine preostalih likova u nastavku sezone.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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