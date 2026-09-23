'Probudi se, ne ostavljaj me'...Teodorina smrt slomila je Jakova

Odmah na početku epizode, radnja nas uvodi u mračan i emotivno iscrpljujući trenutak oproštaja Jakova od Teodore. Njegove riječi odjekivale su težinom gubitka dok ju je preklinjao da ga ne ostavlja.

"Tea, probudi se. Probudi se molim te. Tu sam."

Scena u kojoj Jakov, shrvan bolom i nevjericom, izgovara riječi ljubavi i očaja, dočarava osjećaj bespomoćnosti koji ga je obuzeo. Njegova molba da se probudi i obećanje da će uvijek biti uz nju, postavili su izuzetno mračan i težak ton za ostatak epizode.

"Nemoj me ostaviti!", ponavljao je Jakov držeći Teodorino beživotno tijelo pred sudnicom.